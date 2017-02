Alanis Morissette, jefuită: Hoţii i-au furat bijuterii de 2 milioane de dolari

Casa artistei, situată în cartierul exclusivist Brentwood, din Los Angeles, a fost ţinta unui jaf. Hoții au plecat cu bijuterii și bunuri în valoare de 2 milioane de dolari.

Jaful a avut loc joi, iar cântăreaţa canadiană nu se afla în casă în acel moment, relatează TMZ . Potrivit tabloidului online, un purtător de cuvânt al poliției din Los Angeles nu a confirmat cine era proprietara locuinței unde a avut loc spargerea, dar a declarat că la una dintre reședințele din Brentwood au fost furate dintr-un seif bijuterii și bunuri în valoare de 2 milioane de dolari.În urmă cu două săptămâni după ce fostul manager al cântăreței, Jonathan Todd, a recunoscut că i-a furat clientei sale 4,8 milioane de dolari între anii 2010 şi 2014.Alanis Morissette, a cărei avere a fost estimată recent de mai multe publicații la suma de 45 de milioane de dolari, a devenit cunoscută la nivel mondial prin hituri ca "You Oughta Know", "Hand in My Pocket" și "You Learn", la mijlocul anilor '90.Foto: Hepta