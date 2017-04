Shania Twain revine în muzică: Cum arată acum vedeta de 51 de ani

Cântăreaţa country va lansa primul ei album din ultimii 15 ani, după divorţul dureros care i-a întrerupt cariera.

Una dintre cele mai bune voci ale muzicii country, Shania Twain şi-a anunţat revenirea pe scenă. Artista va lansa în această vară primul ei album din ultimii 15 ani. În iunie, ea îşi va relua cariera cu single-ul "Life's About to Get Good", urmând ca în septembrie să apară tot materialul discografic la care a lucrat, anunţă Daily Mail.



"A trecut atât de mult de când am lansat un album de studio. Am scris tot albumul singură, aşa că este o declaraţie de independenţă", a declarat vedeta pentru Entertainment Tonight. "A fost destul de înfricoşătoare toată pauza asta. Albumul e gata şi mă simt foarte bine. Primul single este optimist şi plin de speranţă, ţinând cont de ce viaţă amărâtă aş fi putut avea. , a mai spus ea.



Ultimul album al artistei, "Up!", a urcat imediat după lansare pe primul loc în topul Billboard, în 2002, notează cotidianul britanic. Acesta va fi cel de-al cincilea ei album, după "Shania Twain" (1993), "The Woman in Me" (1995), "Come On Over" (1997) şi "Up!".



Pentru ultimul album, Twain a lucrat cu noii ei producători, Jake Gosling, Ron Aniello, Jacquire King, şi cu compozitorul Matthew Koma.



Deocamdată, Shania revine în forţă: ea va urca pe scenă sâmbătă, 29 aprilie, la festivalul Stagecoach Festival din Indio, California, unde va interpreta noul ei single.