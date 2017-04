Reacţia unei bunicuţe când urcă pentru prima oară într-o maşină Tesla autonomă - VIDEO

Primul drum cu o maşină care se conduce singură este o experienţă ciudată pentru orice şofer. Cu atât mai mult pentru o bunicuţă aşezată la volan care priveşte cu teamă cum maşina „înghite“ kilometrii fără ca ea s-a controleze.

Shirley are 70 de ani şi n-a văzut în viaţa ei aşa ceva: cum adică să urce într-o maşină pe locul şoferului şi să privească cum maşina merge fără ca ea să ţină volanul în mâini?!



Înregistrarea care a devenit virală o arată pe femeia în vârstă cum se teme la fiecare intersecţie, convinsă că maşina Tesla S va provoca un accident. Din momentul în care a urcat în automobilul dotat cu pilot automat, ea regretă în fiecare secundă decizia curajoasă. "Oh, Doamne, e prima mea tură, mai am niţel şi mor", spune ea pe un ton sarcastic. Gesturile şi cuvintele sale arată clar că nu se dă în vânt în maşinile autonome.



Când fiul său, Bill, a distribuit imaginile pe reţelele de socializare, internauţii au fost foarte amuzaţi de reacţiile ei.

Shirley a devenit vedetă şi a fost contactată de Inside Edition pentru a povesti cum s-a simţit ca pasager pe locul şoferului., a explicat ea perfect senzaţia pe care a trăit-o.