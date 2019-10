Omul care și-a făcut singur o casă din 11 containere: Interiorul este uimitor

Un designer și-a făcut casa visurilor sale din 11 containere. Interiorul are 232 de metri pătrați și te ia prin surprindere.

Cum și-a făcut singur casa din 11 containere

Containerele au niște avantaje imbatabile

Când vine vorba despre o casă de vis, oamenii au viziuni diferite. Unii visează la o locuință imensă, cu multe camere și neapărat cu piscină, alții se imaginează într-o vilă pe malul mării, alții s-ar mulțumi și cu o cabană undeva la munte, în mijlocul unei păduri de brazi. Fiecare are o idee diferită despre casa visurilor sale.Sunt, însă, și oameni care își doresc o casă așa cum nu mai există. De exemplu, o casă din containere. Din 11 containere, mai precis. Așa ceva chiar nu mai există și excat asta a construit designerul Will Breaux, care se mândrește nevoie-mare cu locuința lui ieșită din comun. Are și de ce - el susține că deține cea mai mare casă din lume realizată din containere.Situată în Houston, SUA, locuința pare făcută din piese de lego: cele 11 containere au fost asamblate astfel încât să creeze o structură cu trei etaje, inclusiv cu o terasă, oferind o suprafață utilă de 232 de mtri pătrați.Breaux își dorea încă de la începutul anilor 2000 să construiască o casă, dar i-a luat foarte mult timp să găsească pe cineva care să-i ofere exact ce căuta el, așa că s-a ocupat singur de acest proiect., povestește Breaux pe blogul său.Omul a avut ideea de a face o casă din containere cu mulți ani înainte ca această soluție să devină atât de întâlnită. De ce a vrut containere? Simplu:, explică el.Totuși, Breaux care nu este constructor de meserie, nu știa cât o să-i ia ca să-și vadă visul împlinit.În schimb, era foarte determinat. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să creeze o machetă 3D a casei. După mai multe ore pe care le-a petrecut învățând totul despre construirea unei case și despre containere, Breaux a trecut la treabă, folosindu-și banii strânși și cunoștințele. Acum casa arată așa cum își dorea el. Iar dacă pe dinafară nu pare cine știe ce, interiorul te ia prin surprindere!Foto: Bored Panda