„Paparazzi“ de ocazie: Cum arată membrii familiei regale în imaginile făcute de oamenii obişnuiţi

Membrii familiei regale britanice apar în imagini de colecţie făcute de oamenii obişnuiţi. Meghan Markle se numără printre personajele foarte urmărite de public.

Este una dintre cele mai fotografiate familii din lume, dar aceste imagini remarcabile n-au mai fost văzute niciodată de publicul larg. Şi asta pentru că sunt instantaneee făcute de oamenii obişnuiţi în momentele în care au avut şansa de a se afla lângă membrii familiei regale a Marii Britanii.



Pentru a marca nunta prinţului Harry cu Meghan Markle, compania PhotoBox a lansat un program naţional pentru realizarea unui album foto al casei de Windsor, compus din fotografii realizate de oameni obişnuiţi cu membrii familiei regale. Toţi cei care deţin imagini personale au fost invitaţi să trimită o copie pe adresa firmei, iar campania s-a bucurat de un succes deosebit, mulţi trimiţând fotografii vechi, dar şi povestiri ale unor întâmplări, amintiri dragi şi anecdote.

Multe dintre imaginile primite de cei de la PhotoBox n-au mai fost văzute până acum, menţionează Daily Mail Cele mai bune 250 de fotografii şi poveştile lor au fost incluse într-o nouă carte, "The Crown from the Crowd", publicată în această săptămână, ca un dar al oamenilor pentru prinţul Harry şi Meghan Markle, iar încasările obţinute din vânzarea albumului vor fi donate către asociaţia umanitară Help for Heroes.