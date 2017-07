O tânără și-a anulat nunta, dar nu și petrecerea. A invitat 170 de oameni ai străzii

Este foarte ușor să devii îmbufnat și să-ți verși furia și emoțiile negative asupra celorlalți atunci când ți se întâmplă ceva neplăcut. Dar unii oameni au puterea să-i facă fericiți pe cei din jur chiar și atunci când ei înșiși sunt foarte triști.

Este și cazul unei femei din Statele Unite, care a transformat o experiență extrem de neplăcută într-una pozitivă, care a adus bucurie altora. Sarah Cummins, în vârstă de 25 de ani, și-a anulat petrecerea de nuntă, pentru care plătise 30.000 de dolari. Și cum banii nu mai puteau fi restituiți, iar toată mâncarea comandată ar fi fost irosită, Sarah a făcut un gest nobil, invitând la restaurant peste 170 de oameni ai străzii, potrivit metro.co.uk.





Sarah a anulat nunta fără a face public motivul, dar a recunoscut că s-a simțit devastată. Evenimentul ar fi trebuit să aibă loc la restaurantul de lux Ritz Charles din Carmel, Indiana, toate meniurile și decorațiunile fiind plătite în avans, fără posibilitatea anulării și returnării banilor.





Dar Sarah a găsit puterea de a se gândi la oamenii mai puțin norocoși într-un astfel de moment. Tânăra a contactat organizații pentru ajutorarea persoanele fără adăpost din zonă și a întrebat dacă sunt oameni care și-ar dori o cină gratuită. În jur de 170 de persoane au fost aduse la restaurantul de lux pentru a se bucura de preparatele culinare deosebite.





"Am fost devastată. Am sunat pe toată lumea, am anulat, mi-am cerut scuze, am plâns, am sunat furnizorii, iar am plâns, apoi am început să mă simt foarte prost pentru toată mâncarea pentru petrecere care ar fi fost aruncată", a declarat Sarah.











Tânara ar fi trebuit să se căsătorească cu un bărbat pe Logan Araujo, care a plătit pentru o mare parte din cheltuielile de nuntă, dar care la rândul său s-a declarat mulțumit de decizia fostei sale logodnice de a împărți mâncarea cu persoanele nevoiașe.





"În ciuda faptului că sunt profund întristat, m-am bucurat pentru faptul că Sarah a găsit puterea de a face un gest nobil într-un moment atât de dificil", a declarat bărbatul.









Sarah a colaborat cu organizatorul de nunți al restaurantului pentru a transforma petrecerea într-un eveniment caritabil, apoi a pus la dispoziția noilor invitați autobuze care să-i aducă la restaurant.Și oamenii de afaceri din zonă s-au implicat, donând costume și rochii pe care invitații să le poarte la petrecere.



Unul dintre participanți a declarat: "Nu aveam un sacou. Cred ca arăt destul de bine în el. Pentru mulți dintre noi, acest gest este o ocazie bună să ne amintim ce am putea avea... Sau să ne amintească ce am avut".





După petrecere, Sarah ar fi trebuit să plece în luna de miere în Republica Dominicană, dar pentru că nunta a fost anulată a plecat în vacanță împreună cu mama sa.