O poveste ieşită din comun: Rockeriţa care s-a retras în pădure și trăiește ca în Epoca de Piatră

Lynx Vilden a renunțat acum 25 de ani la viața obişnuită și s-a retras în munți, învățând să supraviețuiască în sălbăticie. Ea vânează, știe să aprindă focul și își face haine din pielea și blana animalelor.

Un sfert de secol a trecut de când Lynx Vilden, o fostă rockeriță britanică, născută la Londra, a dispărut din lumea în care trăia și s-a refugiat într-o regiune izolată din Statele Unite, preferând să ducă o existență aproape ca în Epoca de Piatră. O alegere temerară și foarte dură, pe care ea și-a asumat-o complet și pentru care se felicită și astăzi. Ajunsă la 50 de ani, această femeie care a abandonat lumea civilizată pentru a învăța cum să supraviețuiască în sălbăticie spune că se simte fericită.



Cu 25 de ani în urmă, Lynx a cumpărat cu banii primiți în urma unei moșteniri pentru a cumpăra o baracă din lemn și un teren de două hectare într-un loc izolat, departe de lume, unde temperaturile coboară iarna până la minus 15 de grade Celsius. Poate că într-un oraș sau într-un sat poți să înduri un frig și mai mare, dar imaginați-vă cum e să-ți duci traiul în mijlocul codrului, între munți, unde nu calcă picior de om, iar resursele sunt limitate!



Îndrăgostită de natură și hotărâtă să nu renunțe, rockerița britanică a învățat singură ce e bine să mănânce, să vâneze și cum să aprindă focul în pustietate pentru a supraviețui. Ea și-a povestit experiența incredibilă în cadrul programului "New Lives In The Wild/Vieți noi în sălbăticie", transmis de postul TV Channel 5.



Lynx recunoaște că nu a fost dintotdeauna o apărătoare a naturii. Momentul ei de "trezire" a survenit pe la 20 de ani, după o perioadă de libertate totală petrecută în Amsterdam, unde se integrase în fenomenul muzicii punk rock.

, a povestit Lynx.Ea a călătorit apoi prin mai multe regiuni izolate din America și a urmat cursuri de supraviețuire, învățând cum să-și facă singură unelte și arme, cum să aprindă focul în mai puțin de 30 de secunde și cum să vâneze, relatează cotidianul britanic Daily Mail . Atunci a realizat că își dorea de fapt să renunțe la lumea obișnuită și să se retragă pentru tot restul vieții în natură:

Lynx s-a perindat prin diferite locuri izolate, înainte de a se stabili în regiunea North Cascades din Washington. Deși are o baracă din lemn conectată la electricitate cu ajutorul panourilor solare și o sobă cu lemne, precum și o antenă prin satelit pentru legătura telefonică (în caz de urgențe), preferă să stea în "Earth lodge", cum numește ea beciul pe care l-a săpat singură și l-a amenajat sub pământ.