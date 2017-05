Mama supersexy: Are 49 de ani şi oamenii cred că e prietena fiului ei!

Este pasionată de fitness şi arată atât de bine, încât oamenii sunt convinşi că e prietena fiului său, în vârstă de 22 de ani.

Liu Yelin s-a angajat prima oară în 1985, pe când avea 17 ani. După trei decenii, femeia care a muncit într-o librărie şi s-a pensionat între timp, nu arată deloc ca o femeie de vârsta ei. Cu pielea întinsă şi strălucitoare, cu un corp ultra-antrenat, fără niciun rid pe faţă, doamna Liu, născută în China, a uimit milioane de oameni care au descoperit povestea ei pe internet



"Oamenii sunt deseori şocaţi când află că am aproape 50 de ani. Oriunde merg şi spun ce vârstă am, oamenii încep să devină interesaţi să-mi afle secretele", a declarat ea pentru Daily Mail.



Motto-ul său este simplu şi motivant: "Dacă crezi că arăţi ruginit, înseamnă că n-ai transpirat destul." De aceea poate să spună acum: "Mă simt ca şi cum încă am 15 ani."



Liu Yelin, cunoscută şi sub numele de Ye Wen, s-a născut în 1968 în Xinyang, o localitate din regiunea centrală Henan din China.

Ea spune că look-ul său tineresc şi plin de vitalitate îi dă şi multe bătăi de cap, întrucât oamenii cred că ea este iubita fiului său, în vârstă de 22 de ani, de profesie asistent la o companie de producţie de film. Odată, când a mers cu băiatul său la nunta unui prieten, a fost întrebată de mai multe femei dacă acesta este iubitul său.Ca şi cum n-ar fi suficient faptul că arată atât de bine la aproape 50 de ani, chinezoaica spune că foloseşte rar produse cosmetice. În schimb, e o fanatică a fitness-ului şi spune că exerciţiile pe care le face de 30 de ani o ajută să se menţină tânără:, a mărturisit ea pentru cotidianul britanic.