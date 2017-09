La dolce vita: Viaţa frumoasă din Italia anilor '80

La începutul anilor '80, fotograful Charles H. Traub a călătorit mult în Italia pentru a surprinde viaţa oamenilor obişnuiţi. Astăzi, imaginile lui ne redau parfumul acelei epoci.

Italienii sunt renumiţi pentru stilul lor de viaţă, sintetizat perfect într-o sintagmă celebră: La dolce vita. Iar instantaneele lui Traub redau câteva fragmente din perioada dulce a anilor '80. Unele dintre acestea au în fundal Fontana di Trevi din Roma, aceeaşi fântână în care Anita Ekberg a dansat în pelicula "La Dolce Vita" a lui Federico Fellini, din 1960.Traub care a călătorit de-a lungul şi de-a latul Italiei în deceniul opt iar acum conduce departamentul de fotografie al Şcolii de Arte Vizuale din New York, a strâns aceste mărturii în cartea "Dolce Via: Italy in the 1980s" , publicată de Damiani Editore în 2014. Prima ediţie a volumului s-a vândut în totalitate.