Imagini incredibile: Un nou-născut încearcă să meargă după ce a venit pe lume - VIDEO

Imaginile cu un bebeluş care pare să facă primii paşi la doar câteva minute după ce a venit pe lume au provocat uimire în întreaga lume.

Clpul cu nou-născutul care face primii lui paşi imediat după naştere, fiind doar susţinut, a devenit viral pe Facebook. Copilul s-a născut în Brazilia, iar în imagini apare ţinut de moaşă. "Dumnezeule, fata merge. Vai de mine!", spune femeia. Moaşa explică faptul că încerca să-i facă o baie copilului, dar acesta tot încerca să se ridice şi să meargă.



Un bebeluş precoce începe să meargă abia în jurul vârstei de opt-nouă luni, iar majoritarea copiilor se încumetă să păşească fără ajutor abia în jurul vârstei de un an.



Nu se ştie cine sunt părinţii fetei şi nici în ce spital a fost născută, însă după uniforma asistentei pare să fie vorba despre spitalul Santa Cruz, aflat în statul Rio Grande do Sul.



Nou-născutul brazilian este posibil să fi avut ceea ce este numit un reflex primitiv, care se manifestă la naştere: chiar dacă nu îşi pot susţine greutatea corpului, dacă este ţinut, în momentul în care atinge cu picioarele o suprafaţă, vor încerca să pună un picior în faţa celuilalt.



Deşi bebeluşul din filmuleţ a provocat uimire, având peste 75 de milioane de vizualizări, peste 1,6 milioane de share-uri şi 339.000 de reacţii, există şi voci care se îndoiesc de veridicitatea imaginlilor, relatează cotidianul britanic The Independent, citat de Mediafax.