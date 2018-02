Gorila care îşi îmbrăţişează salvatorul, o imagine memorabilă cu o poveste emoţionantă

Imaginea superbă care surprinde momentul în care o gorilă îl îmbrăţişează pe cel care a salvat-o de la moarte a fost desemnată câştigătoarea unui concurs foto dedicat naturii.

Fotografia impresionantă s-a impus în concursul Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award, la care au fost înscrise 50.000 de imagini din toată lumea.Fotografa canadiană Jo-Anne McArthur este autoarea acestei realizări spectaculoase. Imaginea pe care a denumit-o "Pikin şi Appolinaire", după numele celor doi protagonişti, era favorita concursului şi a fost selectată de comitetul de la Muzeul de Istorie Naturală din Londra dintr-o listă scurtă de 24 de fotografii.Jo-Anne a surprins momentul în care gorila Pikin îl îmbrăţişează pe Appolinaire Ndohoudou, care a salvat-o când era pe punctul de a fi cumpărată pentru a fi ucisă şi tranşată pentru consum. Appolinaire lucrează pentru organizaţia Ape Action Africa. El a luat-o pe Pikin dintr-o cuşcă din Camerun şi a dus-o într-o rezervaţie în care sunt şi alte gorile răscumpărate de la traficanţi, relatează Daily Mail Iniţial, Pikin a fost sedată, dar gorila s-a trezit în timpul transferului; când şi-a dat seama că a scăpat de calvarul pe care îl trăia, a avut o reacţie incredibil de umană. Ea a stat calmă în braţele salvatorului pe parcursul drumului., a spus Jo-Anne., a adăugat fotografa canadiană.Ca şi Pikin, Appolinaire Ndohoudouwas a avut o viaţă grea - a fost nevoit să-şi abandoneze casa din Ciad, din cauza războiului civil. A luat-o de la capăt în Camerun şi se implică în protejarea animalelor şi s-a dedicat salvării gorilelor din mâinile reţelelor de traficanţi.Fotografia făcută de Jo-Anne va fi expusă la expoziţia Wildlife Photographer of the Year deschisă la Muzeul de Istorie Naturală din Londra până la 28 mai.Concursul Wildlife Photographer of the Year este un prilej pentru celebrul muzeu londonez de a prezenta cele mai bune imagini despre natură pe o platformă globală. Privite de milioane de oameni din toată lumea, aceste cadre prezintă fotografia de natură ca pe o formă de artă, provocându-ne totodată să acţionăm cu mai multă responsabilitate pentru prezentul şi viitorul planetei noastre.Cotidianul britanic a publicat şi celelalte 23 de imagini de pe lista scurtă de fotografii selectate în cadrul acestui concurs.