Gestul superb al unui bărbat: A împărţit mâncarea cu o femeie însărcinată care avea pofte

Un bărbat a împărţit mâncarea cu o femeie însărcinată care a sunat la uşa lui, înnebunită de mirosul apetisant. O poveste frumoasă despre cât de simplu e să fii om.

Poveştile frumoase merită să fie cunoscute, pentru că, ştiţi cum se spune, veştile rele nu întârzie niciodată. În fiecare zi există oameni de ispravă care sar în ajutorul cuiva aflat la nevoie, care se implică şi care fac tot ce este posibil pentru a schimba lucrurile în bine. Iar exemplele lor merită să fie răspândite şi urmate.



Bărbaţi care ajută femeile însărcinate nu-s puţini, dar gestul emoţionant al unui bun samaritean pentru vecina lui însărcinată depăşeşte orice aşteptare. Deşi e vorba de un gest foarte simplu, povestea lui a produs multă emoţie pe reţelele de socializare pentru că este foarte rar şi cumva neaşteptat din partea unui bărbat.



Un utilizator al reţelei Reddit, care postează sub numele generic Jaiga99, a povestit că s-a trezit la uşă cu o vecină care ţine în mâini o farfurie goală. Femeia era foarte jenată şi i-a cerut scuze de mai multe ori când a bătut la uşă.

Omul gătea o reţetă cu ulei de măsline, usturoi, Jalapeno (ardei kapia) şi nişte mirodenii, iar mirosul irezistibil s-a strecurat în locuinţa vecinei sale, relatează cotidianul britanic Daily Mail.

"Azi, pe la 7 seara, am auzit nişte bătăi în uşă. Am deschis şi în faţa uşii era vecina mea însărcinată (cred că e în luna a şaptea sau a opta). Ţinea în mâini o farfurie goală. Cu o voce joasă, m-a rugat dacă pot să-i dau şi ei puţin din ce găteam eu, pentru că îi plăcea cum miroase. Cred că uneori femeile însărcinate au pofte puternice şi nu le pot rezista", a scris Jaiga99.



Poate că unii n-ar fi deschis sau ar fi privit-o ciudat, dar bărbatul nici n-a stat pe gânduri şi i-a umplut farfuria cu mâncare. "Am privit-o cum se ducea spre casă ca un mic pinguin fericit după ce a venit de la vânătoare. M-am simţit foarte fericit din cauza asta", a mărturisit el, adăugând că la început vecina era jenată şi se tot scuza, dar când a văzut farfuria plină i-a mulţumit repede şi a plecat repejor spre uşa ei, ca şi cum tocmai cucerise un trofeu.