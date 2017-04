Gestul neaşteptat al unei femei: I-a dat 750 de dolari unui necunoscut - FOTO

Un bărbat era disperat după ce a aflat la aeroport că trebuie să plătească bilet şi pentru fiica sa, de doi ani. Cineva cu inimă mare i-a sărit însă în ajutor.

Omul venise la aeroport cu copilul şi se pregătea de îmbarcare când angajatul de la ghişeu l-a întrebat ce vârstă are fetiţa. El a răspuns că fiica sa are doi ani, iar funcţionarul i-a cerut biletul micuţei. Bărbatul era nedumerit - el credea că transportul pentru copiii cu vârste mai mici de doi ani este gratuit. La data la care a făcut rezervarea, fetiţa lui avea un an, dar în ianuarie a împlinit doi ani.



Când a aflat că trebuie să-i cumpere bilet, tatăl a spus emoţionat că nu poate să renunţe la zbor, dar nu are nici suma necesară pentru biletul copilului. Îi trebuiau 749 de dolari şi era disperat. Extrem de afectat, el a plecat de lângă ghişeu şi a început să dea câteva telefoane, încercând, probabil, să facă rost de bani, în timp ce ceilalţi călători aflaţi în zonă îl priveau.



Din fericire, minunile se întâmplă şi în viaţa reală, nu doar în filme: o femeie necunoscută s-a dus după el şi i-a explicat că îi cumpără ea bilet pentru fetiţă.

Funcţionarul i-a spus că preţul este de 749 de dolari, dar ea n-a dat înapoi şi a scos cardul de credit.





Uimit de această întorsătură de situaţie, bărbatul a îmbrăţişat-o şi a rugat-o să-i dea numele pentru a-i putea plăti biletul când va face rost de bani. "Nu-ţi face griji pentru asta", i-a răspuns femeia.



Întâmplarea relatată pe Facebook a devenit virală. Un bărbat a scris că o cunoaşte pe femeia care a sărit în ajutor, dar nu a oferit date de identitate, relatează site-ul A Plus.