Fotomodel cu părul alb: Are 61 de ani şi pozează în costum de baie - FOTO

Promovarea costumelor de baie feminine este aproape întotdeauna sexualizată, dar aşa cum demonstrează Yazemeenah Rossi , acest lucru nu reprezintă o condiţie indispensabilă pentru succesul unei colecţii.Credeţi sau nu, această femeie are 61 de ani. Născută în Franţa în 1955, ea şi-a petrecut copilăria în insula Corsica, iar acum trăieşte în Malibu, California. Este model, artist vizual şi o pasionată de fotografia de autoportret.Yazemeenah a pozat recent pentru promovarea unei colecţii de costume de baie, creată printr-o colaborare între magazinul online The Dreslyn şi un brand de costume de lenjerie, Land of Women Brooke Taylor Corcia, fondatoarea Dreslyn, a declarat că scopul acestei linii este combaterea imaginii hiper-sexualizate pe care au consacrat-o colecţiile de lenjerie intimă şi a decis să apeleze la Yazemeenah Rossi pentru că ea reprezintă cel mai bine acest ideal:, a explicat Brooke Taylor Corcia.Întrebată, într-un interviu publicat de Sunday Times, cum reuşeşte să arate atât de bine la 61 de ani, Yazemeenah Rossi a răspuns:, a mai spus ea. Iar rezulatele se văd - imaginile nu mai au nevoie de alte explicaţii.