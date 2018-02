Fotografa care surprinde reacţiile oamenilor atunci când văd persoane supraponderale. Te vei îngrozi!

Experimentul constă într-o serie de fotografii care captează modul în care trecătorii reacţionează la persoanele supraponderale pe care le văd pe stradă.

Haley Morris-Cafiero este o fotografă care a decis să-şi facă fotografii în medii care o fac să se simtă inconfortabil şi nu se gândea ca de la asta să apară un alt proiect care să îi aducă faima la nivel mondial. "Wait Watchers" se numeşte experimentul care constă într-o serie de fotografii care captează modul în care trecătorii reacţionează la persoanele supraponderale pe care le văd pe stradă.Începând cu anul 2010, ea a observat că un bărbat din spatele ei se uita la ea şi o judecă din priviri. "Am auzit că oamenii fac comentarii cu privire la greutatea mea, dar nu m-am gândit niciodată că voi fi capabilă să captez acest lucru", a explicat Morris-Cafiero.Femeia ar fi instalat o cameră cu un trepied în orice loc public pe care l-a crezut interesant şi a făcut poze cu ea însăşi, făcând lucruri normale, cum ar fi să vorbească la telefon sau să mănânce îngheţată. Nu a făcut nimic ca să atragă atenţia sau să provoace privirile oamenilor.După publicarea fotografiilor, Morris-Cafiero a primit numeroase comentarii care i-au încurajat intenţia şi i-au propus unele schimbări. Ea s-a conformat şi a continuat seria aducând în plus ceva care să o scoată în evidenţă, iar reacţiile oamenilor au rămas aceleaşi.Fotograful, care s-a luptat cu tulburările de alimentaţie în trecut şi suferă de hipotiroidism, susţine că nu îi pasă ce gândesc oamenii despre ea şi că acest proiect nu are intenţia de a face pe nimeni să se simtă prost. Seria de fotografii a provocat controverse în mediul online, pentru că nu toată lumea susţine afirmaţiile fotografei. Potrivit mai multor comentarii, oamenii nu sunt neapărat negativi atunci când se uită la ea, ci ar fi putut fi doar curioşi de cameră sau de orice altceva în afara cadrului.Sursă foto: boredpanda