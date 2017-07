Fosta poliţistă care a devenit nutriţionistă de succes: A făcut avere cu un iaurt

Bethany Eaton (38 de ani) mânca prost şi pe apucate când lucra ca poliţistă. Acum are încasări de 5,12 milioane de euro pe an cu un iaurt lansat de ea.

Bethany a devenit antreprenoare după ce a născut. A renunţat la postul de ofiţer de poliţie şi după anii în care a avut un regim alimentar haotic a ajuns o nutriţionistă de succes.



Mamă a doi copii, această femeie din comitatul englez Kent are nu doar o avere însemnată, ci şi admiratori renumiţi, precum cunoscuta realizatoare TV de emisiuni de gătit Nigella Lawson sau bloggerița Ella Woodward, care îi folosesc produsele în rețetele pe care le prezintă. Ea a lansat iaurtul CO YO după naşterea celui de-al doilea copil, când şi-a dat seama că în magazine nu se găseau iaurturi vegetariene, o alternativă la lactatele clasice. Produsele sale se vând în reţele comerciale importante din Insulă, precum Waitrose, Selfridges şi Tesco.



"Am căutat în toate magazinele Whole Foods Market, timp de o săptămână, să văd când primesc iaurt din lapte de cocos şi cercetarea mea m-a condus la această idee. Când am devenit atât de frustrată că nu găseam ce căutam, i-am zis într-o zi lui Paul, soţul meu: de ce să nu fac eu unul? Şi aşa am făcut. Căutările mele ne-au dus în Australia, unde am descoperit iaurtul CO YO cu lapte din nucă de cocos şi l-am adus în Anglia", a povestit ea.



Acum Bethany a ajuns la o afacere de 4,5 milioane de lire sterline pe an (5,12 milioane de euro) şi cifrele tot cresc: la sfârşitul acestui an se aşteaptă să ajungă la vânzări de 5,5 milioane de lire (6,2 milioane de euro), relatează Daily Mail.

Interesul ei pentru alimentația sănătoasă a apărut când a început să aibă probleme de sănătate după anii în care a lucrat în Poliție., a povestit ea.Când a început să aibă probleme din cauza acestui stil de viață, Bethany a înțeles că ar trebui să-și schimbe domeniul de activitate. A început să studieze nutriția, căutând să afle cum îi afecta sănătatea ceea ce mânca., a spus ea.