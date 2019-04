Cele mai bune filme de groază din ultimii cinci ani

Să fim înspăimântați în fața micului sau marelui ecran e cel mai sigur ambient în care putem să ne exorcizăm anxietățile, fiind un exercițiu extrem de util atunci când vrem să scăpăm de frici care nu ne dau pace, spun psihologii.

Vă invităm, așadar, la cinci horror-uri de excepție, făcute în ultimii ani, care - dincolo de valoarea artistică - ne pot scăpa de propriii demoni.





Pet Sematary/Cimitirul animalelor (2019), cu Jason Clarke



Cimitirul animalelor, ecranizarea romanului horror semnat de Stephen King, rulează pe marile noastre ecrane chiar în aceste momente. Noul film reușește să șocheze și să-i țină în scaune pe iubitorii de horror, fiind macabru şi visceral. Este înspăimântător, te implică, personajele sunt bine construite, având motivații și povești semnificative și sensibile. Doctorul Louis Creed (Jason Clarke) face un gest monstros dintr-o profundă trăire umană. Toate acțiunile personajelor au motivații care emoționează.









Us/Noi (2019), cu Lupita Nyong'o



Filmul Us, ce rulează pe marile noastre ecrane nerecomandat sub 15 ani, a marcat a treia cea mai bună lansare a unui horror din istorie. Pelicula aduce un nou succes de gen cineastului Jordan Peele (al cărui Get Out a fost recompensat anul trecut cu Oscar pentru cel mai bun scenariu). „Ideea acestui film a venit de la teama alimentată a doppelgangeri”, spune Peele. „Ador mitologia doppelgangerilor/dublurilor fantomatice/sosii. Aceste arhetipuri narative au fost progeniturile așa numitor „gemeni malefici”, personaje care au apărut în literatură de-a lungul istoriei. Am fost extrem de atras de ideea că noi suntem cei mai mari dușmani ai noştri. În film, monștrii, dublurile, au fețele noastre”.









A Quiet Place (2018), cu Emily Blunt, John Krasinski



Văzut de unii comentatori ca o metaforă a sistemelor opresive, dictatoriale, în care ești condamnat să taci, pentru că altfel îți riști libertatea sau viața, A Quiet Place impresionează prin modul în care se folosește de tăcere pentru a crea tensiune. Este unul dintre cele mai bune filme lansate în 2018.













The House That Jack Built (2018)



Filmul lui Lars von Trier făcea parte din Selecția Oficială de la Cannes în luna mai a anului trecut, rulând în afara Competiției.



Filmul lui Lars von Trier făcea parte din Selecția Oficială de la Cannes în luna mai a anului trecut, rulând în afara Competiției. Filmul este doar la suprafață povestea unui psihopat care merge în iad pentru faptele sale. Totuși, acest prim nivel de lectură oferă suficienți fiori iubitorilor de horror încât numai pentru acest cumul de scene crude și radiografierea minții unui psihopat să merite vizita la cinema... Perspectiva pe care o avem asupra întâmplărilor din film este cea a lui Jack. Această perspectivă ne face și pe noi, spectatorii, „devoratori" ai „operelor" lui. Artistul însuși, asemenea operei, este „consumat", pare să ne spună Lars Von Trier, care pare să vadă actul artistic ca pe o ucidere. Ajungem să îl cunoaștem pe Jack prin prisma crimelor de o cruzime fără margini pe care le săvârșește pe parcursul a 12 ani. Filmul este interzis minorilor.









Get Out/Fugi! (2017), cu Allison Williams, Daniel Kaluuya





Ceea ce pare să fie inițial un film de tipul „Ghici cine vine la cină”, continuă ca o versiune a „Insulei doctorului Moreau”.Get Out/Fugi! este lungmetrajul de debut al lui Jordan Peele (care devine astfel primul regizor de culoare cu încasări de peste 100 de milioane de dolari pentru filmul de debut) și al actriței Allison Williams (serialul HBO Girls). Dacă H.G. Wells, părintele science-fictionului, în accepţia sa modernă, își imagina un doctor capabil să transforme animalele în oameni prin vivisecţie (The Island of Dr. Moreau, varianta din 1932 e cea mai bună ecranizare), regizorul și scenaristul Jordan Peele jonglează cu această idee dându-i o altă formă. Ce mai reușește Jordan Peele este să ne prezinte un altfel de tip de zombie (mai apropiat de originea noțiunii) decât cel văzut în recentele seriale populare precum The Walking Dead.