Capodoperele cinematografice ale secolului 21: Partea a doua

Săptămâna trecută vă prezentam primele 10 capodopere cinematografice ale secolului XXI dintr-un Top 25 realizat de cotidianul New York Times. Astăzi continuăm cu prezentarea următoarelor filme din clasament.

Vă amintim că acest top al filmelor secolului 21 „menite să devină producţiile clasice ale viitorului” a fost realizat de către criticii de film ai NY Times în colaborare cu nume mari ale industriei cinematografice, printre care regizorii Kathryn Bigelow, Guillermo del Toro, Ava DuVernay, Barry Jenkins, Richard Linklater şi actorii Robert Pattinson şi Michelle Williams.



Deşi lista cuprinde în mare parte regizori americani celebri - precum Steven Spielberg, Paul Thomas Anderson, Clint Eastwood, fraţii Coen – topul are rezonanţă globală, prin Cristi Puiu (România, locul 5), Hayao Miyazaki (Japonia), Jia Zhangke şi Edward Yang (China), Olivier Assayas (Franţa).



Câştigătoarea premiului Oscar de anul acesta, drama Moonlight, a intrat în top pe locul 20, în vreme ce pe 25 se află una dintre cele mai surprinzătoare alegeri, 40 Year Old Virgin, comedia lui Judd Apatow.



Iată top 25 care include şi filmele prezentate în prima parte a acestui material:



1.

2. Spirited Away

3. Million Dollar Baby

4. A Touch of Sin

5. The Death of Mr. Lazarescu

6. Yi Yi

7. Inside Out

8. Boyhood

9. Summer Hours

10. The Hurt Locker

11. Inside Llewyn Davis

12. Timbuktu

13. In Jackson Heights

14. L’Enfant

15. White Material

16. Munich

17. Three Times

18. The Gleaners and I

19. Mad Max: Fury Road

20. Moonlight

21. Wendy and Lucy

22. I’m Not There

23. Silent Light

24. Eternal Sunshine of the Spotless Mind

25. The 40-Year-Old Virgin



Continuăm, aşadar, cu prezentarea filmelor clasate pe locurile 11-20.