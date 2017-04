5 cele mai iubite filme cu Iisus

Figura lui Robert Powell se apropie cel mai mult de reprezentarea iconografică a lui Iisus şi poate acesta este primul lucru care ne apropie atât de mult de Jesus of Nazareth al lui Zeffirelli. Hristos cu ochii larg deschişi ai lui Robert Powell e o prezenţă eterică, spiritualizată, uşor ruptă de realitate, transmiţând pace, bunătate, iertare. Eva.ro scrie astăzi despre cele mai iubite filme despre Iisus, invitându-vă să spuneţi care este preferatul vostru.

Sâmbătă, 15 aprilie, de la ora 16:30, Antena 1 a programat mini-seria Jesus of Nazareth/Iisus din Nazaret (1977) în regia lui Franco Zeffirelli, cu Robert Powell în rolul titular, filmul fiind o constantă în grila de Paşte a posturilor TV, an de an. Asta pentru că este cel mai popular şi cunoscut film despre viaţa şi suferinţele lui Iisus Hristos (am aruncat o privire pe pagina mini-seriei Iisus din Nazareth/Jesus of Nazareth de pe Cinemagia.ro şi, din cei aproape 100 de comentatori, numai doi i-au dat producţiei din 1977 mai puţin de 10 stele.

Ne dăm seama astfel că filmul lui Franco Zeffirelli este cel mai iubit dintre cele ce explorează viaţa Mântuitorului). Este producţia pe care an de an o revedem cu aceeaşi emoţie de Paşte.