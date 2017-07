12 filme de succes regizate de femei

În Hollywood-ul secolului XXI, genul şi rasa sunt, încă, două criterii majore de discriminare.

Dar, într-un moment în care industria filmului trece printr-o perioadă de reprezentare deficitară a personajelor feminine în cinematograf (în roluri majore), iată că filmul Wonder Woman, cu o femeie protagonistă (Gal Gadot în rolul Diana Prince/Wonder Woman) şi cu regia semnată tot de o femeie, Patty Jenkins, stabileşte recorduri. Wonder Woman este cel mai de succes film regizat de o femeie, după încasările globale. Numai animaţia Frozen, co-regizat de o femeie, întrece Wonder Woman la box office. Să vedem, mai jos, ce alte filme de succes au fost semnate de femei-regizor.



Recomandă acest articol:

Dacă ţi-a plăcut acest articol, te așteptăm și pe pagina noastră de Facebook!