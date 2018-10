„Lumea nu este numai lapte și miere. E un loc foarte rău și îngrozitor; te va îngenunchea și ține în genunchi mereu dacă îi dai voie. Nici tu, nici eu, nimeni nu poate lovi atât de puternic precum o face viața... Totul este despre cât de tare te lași doborât și despre a continua să mergi mai departe”, spunea personajul lui Sylvester Stallone, Rocky Balboa, în filmul Rocky.

Iată o serie de filme îmbărbătătoare, alese de Jon Fitzgerald, fondatorul website-ului Filmmaking for Change: Make Films that Transform the World. Sunt producții care au puterea să ne insufle curaj să răzbim prin această viață plină de obstacole, deziluzii, nereușite și să privim partea plină a paharului. În fond, viața este un roller coaster de suișuri și coborâșuri iar ce trebuie să învățăm este să savurăm victoriile și să privim mai cu îngăduință eșecurile.