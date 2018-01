10 filme care te inspiră să iei viața de la capăt

Când totul pare pierdut, a privi lucrurile dintr-o nouă perspectivă e cel mai adesea cheia pentru a o lua de la capăt. Filmul este o formă de artă care ne pune în situația de a ne întâlni cu noi înșine.

The Theory of Everything (2014)

Recreând realitatea, ne ajută să găsim resurse nebănuite, oferind uneori sprijin emoțional, ne impulsionează, ne ajută să ne cunoștem mai bine și ne invită să privim înăuntrul nostru. La început de an, iată zece filme care ne pot insufla puterea de a o lua de la capăt, dacă greutățile ne-au îngenunchiat.Stephen Hawking (n. 8 ianuarie 1942, Oxford/Anglia) este un fizician englez, teoretician al originii universului şi unul dintre cei mai mari cosmologi contemporani, profesor la catedra de Matematică la Universitatea Cambridge, poziţie deţinută cândva de Isaac Newton. În 1963, la vârsta de 21 de ani, Hawking observă pentru prima dată o slăbiciune a muşchilor. În urma unui examen medical, se constată ca are o afecţiune cunoscută sub numele de Scleroză laterală amiotrofică.I se dau maximum 3 ani de trăit.Hawking nu cedează, continuă să lucreze, în ciuda agravării continue a invalidităţii.Cu timpul, devine complet imobilizat, îşi pierde vocea şi este constrâns să comunice cu ajutorul unui computer sofisticat, care poate fi controlat cu mişcări ale capului şi globilor oculari, la o viteză de cincisprezece cuvinte pe minut! Infirmitatea nu îl poate împiedica să îşi continue activitatea didactică şi ştiinţifică. Din momentul în care află de boala sa, Hawking are de luat practic viața de la capăt, într-o nouă ipostază, aceea de om complet imobilizat. Boala nu îl împiedică, însă, să continue până azi activitatea de cercetare în cosmologie şi mecanica cuantică.