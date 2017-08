Top 10 comedii. Sunt cele mai bune din toate timpurile!

Site-ul BBC a publicat o listă a celor mai bune 100 de comedii din toate timpurile, iar locul întâi i-a revenit lui Some Like It Hot, cu Marilyn Monroe, lansat în 1959 şi regizat de Billy Wilder. Puţine dintre aceste titluri au fost produse după anul 2000 (printre ele se află Zoolander, dar şi The Royal Tenenbaums).

Topul a fost alcătuit cu ajutorul a 253 de critici de film (118 femei şi 135 bărbaţi) din 52 de ţări şi de pe şase continente. Iată primele 10 poziţii:

1. Some Like It Hot (Billy Wilder, 1959) - foto sus Doi instrumentişti sunt nevoiţi să îşi shimbe identitatea, aşa că intră în orchestra femeilor. Jerry (Jack Lemmon) devine Daphne, iar Joe (Tony Curtis) devine Josephine. Cu siguranţă că cei doi băieţi vrednici se simt uşor cam tulburaţi într-o orchestră de femei, mai ales că din orchestră face parte şi personajul lui Marilyn Monroe. Povestea celor doi interpreţi de jazz (Tony Curtis şi Jack Lemmon), care trebuie să intre într-o orchestră de femei (travestiţi, desigur) pentru a scăpa de mafioţi a fost unul dintre puţinele filme americane ce-şi făceau loc pe marile ecrane din România înainte de Revoluţie.



2. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (Stanley Kubrick, 1964) Filmul "Dr.Strangelove" este o comedie neagră despre efectele înarmării la nivel global şi posibilitatea distrugerii vieţii pe pământ în urma unui cataclism nuclear. Un general american nebun pe nume Jack D. Ripper (o aluzie la Jack The Ripper=Jack Spintecătorul) trimite 34 de bombardiere care aveau la bord bombe cu hidrogen pentru a ataca diferite ţinte de pe teritoriul URSS. Americanii şi sovieticii îşi conjugă eforturile pentru a opri acel atac, dar una dintre bombe îşi atinge ţinta. Peter Sellers apare în triplu rol. Filmul este o satiră la adresa Războiului Rece şi oferă numeroase teme de meditaţie.



3. Annie Hall (Woody Allen, 1977) Spui Woody Allen şi cel mai adesea îţi vine în minte Annie Hall. Filmul a reuşit să câştige patru din big five-ul Oscarurilor: Cel mai bun film, Cel mai bun regizor (Allen), Cel mai bun scenariu şi Cea mai bună actriţă în rol principal (Diane Keaton).