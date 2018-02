„Ferma vedetelor“ dă start aventurii! Cosmin Natanticu: „Iau această experiență ca pe o provocare“

Ferma vedetelor dă start aventurii pentru cele 6 perechi de celebrități, din 13 februarie, numai la PRO TV! Călătoria spre ferma din mijlocul munților Făgăraș este una anevoioasă pentru cei 12 concurenți, dar plină de daruri, oameni buni, umor, cântec și voie bună. De marți până joi, „Ferma vedetelor“ le arată telespectatorilor parcursul și experiența celor 6 cupluri în ferma dezafectată și probele grele prin care vor trebui să treacă.

De la viața de vedetă plină de confort, ieșiri în locuri selecte, concerte, spectacole, prieteni, tehnologie, mașini, telefoane mobile, internet și curent electric, cele 6 perechi vor ajunge într-o fermă, în mijlocul munților, unde se vor trezi de dimineață, vor trebui să muncească cât e ziua de lungă și chiar și noaptea. Îngrijitul animalelor, asigurarea hranei pentru toți, spălatul la mână și dușul la lighean vor fi doar câteva lucruri din realitatea rurală la care vor fi nevoiți să se acomodeze rapid.Viața lor se va schimba drastic timp de trei luni, iar dintre toate lucrurile pe care le vor avea de făcut, cel mai greu va fi să se acomodeze traiului la comun, în condiții grele, cu un minim de confort. Fiecare dintre ei are o personalitate puternică, iar toate puse la aceeași masă dau naștere atât la comedie, cât și la dramă.Monica Bârlădeanu și Nea Rață sunt pregătiți să îi îndrume pe cei 12 concurenți, să le fie alături și să îi ghideze pentru a-și duce misiunea la bun sfârșit.Cosmin Natanticu vorbeşte despre el şi despre participarea la acest show.- Aș intra în Area 51 că-s tare curios ce fac oamenii aia acolo și ce ascund.- Știu să cânt la chitară dar nu mă ajută foarte tare vocea.- Păi partenera mea este și ea actriță și cântăreață, deci nu cred că mi-ar fi deloc greu.Poate la partea cu cântatul nu m-aș descurca la fel de bine că ea. Adică, sigur nu m-aș descurca.- Eu mă trezesc destul de traziu, după ora 11:00-12:00. Mănânc sau ies împreună cu iubita mea să mâncăm în oraș, mă întorc acasă sau mă văd cu prietenii. Seara am spectacol, care se termină de obicei după ora 23:00. Mă întorc acasă și mă uit la un film împreună cu iubita mea sau la un meci de fotbal dacă e ceva interesant și stau până pe la 3:00 dimineața la televizor.- Mă susține și crede că îmi va folosi o astfel de experiență, deși cred că ne va fi greu, pentru că nu am fost despărțiți mai mult de o săptămâna de când suntem împreună. Dar luăm amândoi această experiență ca pe o provocare.- Iubita mea.