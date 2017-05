Femeia cu barbă. De ce afecțiune suferă?

Alma Torres este o fotografă de 24 de ani și trăiește în Bronx. La vârsta de 16 ani, aceasta a fost diagnosticată cu sindromul ovarului polichistic. Din această cauză, a ajuns să fie femeia cu barbă și să crească în greutate. Iată cu ce se confruntă Alma!

De ce afecțiune suferă femeia cu barbă?



Potrivit publicației The Daily Mail, din cauza diagnosticului său, Torres a fost hărțuită gratuit de străini, care au denumit-o urâtă, i-au spus să se epileze și au încercat să îi facă poze atunci când mergea pe stradă. Femeia cu barbă a încercat să își ascundă barba prin ras, dar a ajuns în punctul în care a acceptat acest lucru neobișnuit în viața sa. Torres susține că barba sa a transformat-o într-o persoană mai bună și mai încrezătoare. Și speră că va încuraja și alte femei care suferă de aceeași afecțiune să facă același lucru.



"Mi s-a spus că sunt urâtă, iar alți oameni mi-au spus că ar trebui să mă omor. Diferite persoane mi-au spus să merg să mă epilez, iar altele mi-au spus că sunt un cancer. Oamenii nu fac de obicei comentarii în fața mea. Cele mai multe comentarii sunt pe Internet, dar tot am parte de priviri insistente pe stradă. Am observat oameni care încearcă să îmi facă poze, dar eu râd și zâmbesc. Știu că nu este o problemă, așa că sunt împăcată cu această situație", a declarat Torres.





În caz că te întrebai, sindromul ovarului polichistic este asociat cu niveluri ridicate de insulină.

Din cauza faptului că persoanele care suferă de această afecțiune produc mai multă insulină pentru a compensa rezistența organismului lor, atunci și corpul lor produce mai mulți hormoni, precum testosteronul. Unele dintre rezultatele acestei boli includ perioade menstruale neregulate, un exces de acnee și păr pe corp, durere pelviană, probleme legate de fertilitate și apariția unor pete pe piele. Momentan, nu există niciun tratament pentru această afecțiune.Din momentul în care a decis să-și lase barba să crească, Torres a trebuit să reziste comentariilor de pe Internet. În ciuda furiei nesolicitate din partea acestora, sprijinul prietenului său, cu care este împreună de 5 ani, a fost încurajator. De asemenea, Torres și-a acceptat condiția și își dorește să le ofere o mână de ajutor altor femei care trec prin aceeași situație. Trebuie să înveți să te accepți așa cum ești, însă dacă nu te simți confortabil, poți să renunți la părul facial oricând.