Fata şi robotul: Călătorie în lumea care a supravieţuit după Apocalipsă

Călătoria unei adolescente de-a lungul unei Americi devastate de un război cu dronele e o poveste ilustrată care a strâns peste 5.000 de fani din toată lumea.

În 1997, o adolescentă şi prietenul ei, un roboţel, traversează America aflată în ruine după un război devastator izbucnit între drone şi soldaţii dotaţi cu căşti de realitate virtuală. Pe măsură ce maşina se îndreaptă spre Coasta de Vest şi se apropie de capătul continentului, cei doi camarazi o descoperă tot mai multe semne ale decăderii civilizaţiei răpuse de consumerism şi de tehnologie.Povestea "The Electric State", imaginată de artistul suedez Simon Stålenhag, şi redată în ilustraţii extraordinare, parcă decupate dintr-o superproducţie SF, este o saga întunecată care arată teribil de reală. Atenţia la fiecare detaliu, pe care artistul din Stockholm şi-a perfecţionat-o într-o serie anterioară, "Tales From the Loop and Things From the Flood", dă naştere unor imagini spectaculoase, irezistibile, definite de contrastul fascinant dintre inocenţa fetei şi lumea dărâmată de roboţi."The Electric State" a început ca o serie digitală, prezentată pe site-ul lui Simon Stålenhag, dar prin efortul întregii comunităţi de fani a ajuns la 300.000 de dolari strânşi din donaţiile de pe platforma Kickstarter , astfel că în decembrie va fi lansată varianta tipărită a cărţii, în care fiecare ilustraţie va fi însoţită de scurte texte explicative ale artistului suedez, scrie designyoutrust.com Până atunci, vă puteţi delecta cu povestea prezentată pe site-ul lui Stålenhag.