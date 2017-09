Ducesa Kate a dezvăluit cel mai frumos lucru despre fiica sa: Charlotte calcă pe urmele Prinţesei Diana

La numai doi ani, Prinţesa Charlotte dă primele semne că îi calcă pe urme Prinţesei Diana. Ducesa Kate a dezvăluit un detaliu emoţionant despre fiica sa.

Pe 30 august, Ducesa Kate şi fiica ei în vârstă de doi ani, prinţesa Charlotte, au participat la o ceremonie organizată la Palatul Kensington în onoarea Prinţesei Diana, la comemorarea a 20 de ani de la dispariţia acesteia. Tamara Rojo, directoarea Baletului Naţional Englez, a observat la un moment dat, că în timp ce ea vorbea despre pasiunea Prinţesei Diana pentru artă, micuţa Charlotte a început să danseze. Întrebată dacă fiicei sale îi place dansul, Kate a răspuns:Prinţul William a stat de vorbă cu Tamara Rojo şi i-a povestit că mama lui era o dansatoare fantastică. Iar acesta ar putea fi un motiv în plus pentru ca William şi Kate să-şi îndrepte fiica pe urmele Prinţesei Diana, notează site-ul AmoMama . William a spus că el şi Harry au ascultat recent colecţia de muzică a mamei lor şi au găsit câteva "chestii tari".Totodată, William i-a spus Tamarei că va veni la unul dintre spectacolele ei.În documentarul "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy/Diana, mama noastră: Viaţa şi moştenirea ei", William spune că vrea ca ambii săi copii să păstreze vie memoria Dianei. El a mărturisit că seara, când îi pune în pătuţ pe prinţul George şi pe Charlotte, le vorbeşte despre mama lui şi le arată fotografiile cu ea răspândite prin toată casa, pentru ca ei să o poată vedea ca şi cum ar trăi.Prințul William, al doilea în ordinea succesiunii la tronul Regatului Unit, și soția sa Kate, ducesă de Cambridge, așteaptă al treilea lor copil. Indiferent că va fi fată sau băiat, viitorul copil va deveni al cincilea în ordinea succesiunii la tronul Regatului Unit.Foto: Hepta