Maraton „Thomas și prietenii săi”, pe 15 august, la Minimax

Serialul animat arată ce înseamnă să munceşti din greu şi ce e prietenia, iar noul sezon vorbeşte despre egalitatea de gen şi despre multiculturalitate.

Ziua de joi, 15 august, îi este dedicată la Minimax, lui Thomas, locomotiva antropomorfă. Astfel, maratonul aventurilor acestuia începe la ora 9:20 cu primele trei episoade ale sezonului 22, difuzat în exclusivitate de Minimax.În primul episod, Thomas este în China şi tractează trenuri de pasageri cu An An şi Lin Yong, intrând în competiţie cu Hong-Mei, altă locomotivă albastră, cotată ca locomotiva nr.1 din China. În episodul 2, cu toate modificările petrecute pe calea ferată, Edward şi Henry părăsesc depoul Tidmouth iar Nia rămâne în locul lui Edward. În episodul al treilea, o nouă locomotivă - Rebecca - vine la North Western Railway, însă e cam neîndemânatică şi blochează platforma lui Flying Scotsman.Ziua de joi, 15 august, continuă la Minimax cu difuzarea în premieră a „Thomas și prietenii săi: O lume mare! Aventuri mari!”, de la ora 10:00, după care - de la 11:30 - este programată „Thomas și Prietenii săi: Cursa cea mare”, apoi - de la 12:40 -„Călătorie dincolo de Sodor” și, de la 14:00, în exclusivitate la Minimax, episoadele 4, 5 și 6 ale sezonului 22.Serialul continuă pe 19 august, cu noi episoade din sezonul 22. Acestea se difuzează zilnic la Minimax, de la ora 15:55 (cu reluări dimineața, de la 6:15). În acest nou sezon, locomotiva Thomas, atât de îndrăgită de copii, împreună cu Diesel, James, Gordon și Emily, se implică în noi aventuri.Acest sezon, plasat după ”O lume mare! Aventuri mari!” este împărţit în două: în prima Thomas vizitează India, Australia şi China, în timp ce a doua jumătate se petrece pe Insula Sodor. Pe insula Sodor, viața este plină de momente captivante, iar trenulețele au noi sarcini de rezolvat.Desenele sunt inspirate din cărţile reverendului W. Awdry. Episoadele au un timp de rulare de unsprezece minute, fiind împărţite în fragmente de câte şapte minute, cu încă patru minute pentru karaoke, videoclipuri muzicale sau momente în care Thomas vorbeşte despre lecţiile învăţate într-un episod anume.În ultima zi a lunii august, cei mai mici telespectatori se pot bucura de animația de lungmetraj „Ups! Am pierdut arca”, programat pe Minimax de la ora 21:10.Copiii au toate şansele să se distreze cu această animaţie ce propune o perspectivă inedită asupra unuia dintre cele mai spectaculoase evenimente din Vechiul Testament, Potopul. Dacă până acum ştiam povestea din punctul de vedere al lui Noe, iată că acum avem poziţia animăluţelor salvate de arcă. Mai precis, aflăm itinerariul extraordinar a două animale, Dave şi Finny, care cad din arcă, începând astfel o extraordinară aventură.