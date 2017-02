Cele mai bune seriale istorice recente

Atrag prin extraordinarul efort de producţie, ce se regăsește în decoruri și costume somptuoase, realitatea istorică prezentată și jocul actorilor.

The Crown (2016)

Mihai Viteazul este cel mai bun film istoric românesc, Dacii (1966, România- Franţa) - prima superproducţie realizată în România, cu decoruri impresionante şi mii de figuranţi (a cărei acţiune urmăreşte în mare adevărul istoric dar care include numeroase episoade ficţionale spectaculoase şi emoţionante pentru publicul românesc) iar Neamul Şoimăreştilor este cel mai distribuit film istoric românesc - a fost văzut în 27 de țări. Așa se pot rezuma într-o frază vârfurile în materie de film istoric românesc.Pe piața internațională de film, lucrurile sunt cât se poate de vii - în prezent - pentru producțiile istorice. În 2017, Cel mai bun serial dramatic a fost numit o producție de epocă, The Crown (distins cu Globul de Aur). Iată o listă de seriale istorice recente pe care nu veți rezista să nu le vedeți până la capăt.În luna ianuarie, serialul americano-britanic The Crown a câştigat Globul de Aur pentru Cel mai bun serial dramatic al anului 2016.Realizat de Peter Morgan (The Queen, Frost/Nixon, Rush), maestrul adaptării pentru marele ecran al unor evenimente petrecute în realitate, The Crown ne poartă la sfârşitul anilor '40, când Elizabeth (Claire Foy) se confruntă cu perspectiva descurajantă de a conduce cea mai faimoasă monarhie din lume, în timp ce incearca sa stabileasca o relație cu prim-ministrul legendar, Sir Winston Churchill (John Lithgow).Imperiul Britanic este în declin, lumea politică este în dezordine, iar o femeie tânără ia tronul, o eră nouă ivindu-se…Realizat de Netflix, creat de Peter Morgan şi produs de Stephen Daldry (Billy Elliot, The Hours, The Reader), The Crown reuneşte câţiva dintre marii experţi în filmul biografic încă în activitate. La lansarea sa la începutul lunii noiembrie, The Crown a fost lăudat nu doar pentru interpretări şi acurateţea detaliilor istorice, ci şi pentru poziţia sa onestă faţă de traiectoria politică şi personală a reginei Elisabeta a II-a.