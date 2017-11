Cele mai bune roluri ale lui Gwyneth Paltrow

Cel mai recent am văzut-o pe Gwyneth Paltrow în Spider-Man: Homecoming/Omul-Păianjen: Întoarcerea acasă (2017), reluându-și în doar o scenă scurtă partitura lui Pepper Potts, asistenta lui Iron Man.

Prezența frumoasei actrițe de 45 de ani pe marile ecrane este din ce în ce mai discretă. Iar acest lucru ne întristează. Am dori-o din nou în roluri memorabile. Pentru că este una dintre cele mai apreciate actriţe ale ultimilor ani, reuşind să facă slalom printre producţii de mare anvergură (seria Iron Man, The Avengers) şi filme indepenente, dar lăudate de critică.Fiica actriţei Blythe Danner (am văzut-o în rolul soacrei din seria „Un socru de coşmar”) şi a directorului de televiziune, scriitorului si producătorului Bruce Paltrow, Gwyneth s-a învârtit în lumea filmului încă de mic copil.Primul rol în care a atras atenția: era tânăra Wendy Darling din Hook, hitul lui Steven Spielberg din 1991. Paltrow va mai avea de aşteptat patru ani până la filmul care o va transforma într-o vedetă, alături de - pe atunci necunoscutul, acum ostracizatul Kevin Spacey.În Seven o interpretează pe soţia detectivului interpretat de Brad Pitt. Destinul ei va deveni una dintre cele mai intense şi inubliabile secvenţe din istoria cinematografului, ceea ce face ca imaginea lui Gwyneth să se fixeze în memoria agenţilor de casting de la Hollywood.În 1996 are primul rol principal, cel din Emma, filmul inspirat de romanul lui Jane Austen. Fizicul britanic al actriţei şi sensibilitatea ei fac ca apariţia ei să fie întâmpinată cu cronici elogioase şi revistele din întreaga lume anunţă deja apariţia unui star. Dramedia romantică Sliding Door şi ecranizarea după Marile speranţe, celebra carte a lui Dickens, dar şi A Perfect Murder (remake după Dial M for Murder al lui Hitchcock), fac ca Paltrow să devină una dintre cele mai dorite actriţe ale momentului.În 1998 apare Shakespeare in Love/Shakespeare îndrăgostit, cu Joseph Fiennes în rolul titular şi Paltrow în cel al Violei, fiica unui negustor bogat atât de obsedată de teatru, încât se travesteşte în bărbat pentru a apărea pe scenă (pe atunci actorii erau doar bărbaţi, iar rolurile feminine erau interpretate în travesti). Aproape 300 de milioane de dolari strânse în întreaga lume ar face orice producător fericit, dar succesul financiar al filmului a fost dublat de unul de critică, dar şi de aprecierile membrilor Academiei Americane de Film: 13 nominalizări la Oscar s-au transformat în şapte statuete.Una dintre ele ajungea în mâinile lui Paltrow, pentru Cea mai bună actriţă în rol principal. Prezenţa lui Paltrow la cea de-a 71-a gală a premiilor Oscar a stârnit o mulţime de comentarii şi datorită rochiei purtată de actriţă, o creaţie roz a lui Ralph Lauren. Creaţia a fost imediat copiată şi purtată peste tot în lume și este considerată motivul pentru care rozul a fost culoarea verii lui 1999.În 1999 apare în Talentatul domn Ripley, un alt succes de casă şi critică, iar în 2001 în The Royal Tenenbaums/O familie genială, lăudatul film al lui Wes Anderson. Situaţiile absurde şi ciudăţeniile membrilor clanului au făcut The Royal Tenenbaums să devină unul dintre cele mai apreciate filme ale anului, producţia încasând de trei ori mai mulţi bani decât bugetul.Urmează o perioadă în care actriţa se ţine departe de lumea filmului. În 2003 se căsătoreşte cu Chris martin, iar în 2004 o naşte pe fiica ei Apple. Fiul ei Moses se naşte în 2006. Gwyneth Paltrow va aştepta doi ani până la apariţia din mega-succesul anului 2008, Iron Man. La început actriţa nu voia să accepte rolul lui Pepper Potts, dar Robert Downey Jr. a convins-o cu o întrebare: „Chiar nu vrei să apari într-un film pe care o să-l vadă toată lumea?"Până la The Avengers, în care o interpretează din nou pe Pepper Potts, a mai apărut în muzicalul Country Strong, nu foarte bine primit de critică, dar o ocazie pentru a aprecia talentul muzical al actriţei. Melodia Coming Home a fost nominalizată la premiile Oscar în 2011.În 2015, filmul Mortecai, în care joacă alături Johnny Depp se dovedește un fiasco, desființat de criticii americani.În 2017 ar trebui să se lanseze 33 días, filmul cu Antonio Banderas în rolul lui Pablo Picasso, în care și Paltrow are un rol. Totuși, lansare acestei producții a fost amânată câțiva ani la rând.