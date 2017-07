Cele mai bune 10 filme inspirate de lumea modei

Oamenii sunt fascinati de modă, de această lume a marilor creatori, a top-modelelor şi a prezentărilor pe podium.

Iată o serie de filme în care putem privi mai adânc în această lume, ca să vedem în ce măsură este artă şi în ce măsură un business, unde se termină plăcerea şi unde începe efortul titanic.

Confessions of a Shopaholic (2009)



Dacă ai cumpărat vreodată o rochie plătind-o cu rămăşiţe de pe cinci caduri bancare epuizate tot la cumpărături s-ar putea să ai un punct de plecare bun cu Mă dau în vânt după cumpărături/Confessions of a Shopaholic, această ecranizare după celebra serie de romane scrise de Sophie Kinsella. Shopaholica Rebecca Bloomwood, care-şi epuizează toate finanţele cumpărând nimicuri de firmă, este interpretată de energica Isla Fisher.



Designer-ul de costume este Patricia Field (serialul TV "Sex and the City," "The Devil Wears Prada," "Sex and the City: The Movie"), nominalizată la Oscar şi de patru ori câştigătoare a Premiului Designerilor de Costume.

"Consider că Isla e foarte plăcută, atrăgătoare, are o anumită scânteiere în priviri. E micuță și dulce, dar are un stil sexy, ca o pisică de Cheshire, care m-a făcut să o îmbrac într-un anumit fel în film."Reflectând tehnica ei de "colaj", Field a îmbrăcat-o pe Fisher în combinații avangardiste și adesea uluitoare, cu haine și accesorii de la unii dintre cei mai celebri designeri din lume, între care Balenciaga, Marc Jacobs, Christian Louboutin, Zac Posen, Miu Miu, Salvatore Ferragamo, Pradă, Todd Oldham, Gucci, Christian Dior și Alexander Mcqueen.