De ce să nu crezi tot ce vezi pe Facebook: Aceste imagini i-au păcălit pe mulţi

Un tânăr care s-a logodit recent s-a gândit să arate cât de uşor este să manipulezi oamenii pe Facebook. Ideea lui demonstrează de ce nu trebuie să iei de bun tot ce vezi pe reţeaua de socializare.

Adevărul e că pe Facebook vezi tot felul de minunăţii şi uneori te trezeşti că o ţii din like în like fără să te mai gândeşti dacă ceea ce "înghiţi pe nemestecate" este sau nu real. Iar acest tip tocmai a dovedit-o.



Zach a decis să râdă puţin de prietenii săi de pe Facebook, postând câteva imagini care să le stârnească interesul. În prima fotografie, el apare alături de logodnica lui, iar aceasta îşi arată inelul primit. "Am făcut-o oficial!", a scris el.



Cum era de aşteptat, imaginea a avut succes, primind 586 de like-uri, dar acesta a fost doar începutul. Zach a postat o altă poză, cu altă tânără în aceeaşi postură. "Wow! Nu-mi vine să cred câtă susţinere am primit online după ce m-am logodit! Mulţi mi-aţi dat like, aşa că m-am logodit şi a doua oară! Vă mulţumesc tuturor pentru urări!", a scris el.

A doua imagine a primit 461 de like-uri, scrie Bored Panda

Apoi Zach a postat încă o imagine, încă una. Şi încă una. Toate fotografiile au continuat să culeagă like-uri pe bandă rulantă, fără ca oamenii să-şi pună întrebări despre ceea ce au apreciat. Iar ultima dintre ele, în care apare alături de băiat care şi-a pus inelul pe deget, demonstrează perfect că de multe ori oamenii nu sunt atenţi la ceea ce văd pe Facebook şi ajung să dea like din reflex.