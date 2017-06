Cum să faci dintr-o casă la ţară un loc din care nu-ţi mai vine să pleci

Un cuplu a cumpărat o fermă la ţară şi a renovat casa veche, transformând-o într-o locuinţă superbă. Iată cum arată acum!

De la bun început trebuie spus că un asemenea proiect nu-i deloc uşor de dus la capăt, dar Chip şi Joanna Gaines se pricep la aşa ceva. Ei sunt realizatorii emisiunii "Fixer Upper", dedicată renovărilor proprietăţilor imobiliare şi difuzată de postul de televiziune HGTV. După nenumărate emisiuni în care au prezentat publicului o mulţime de case şi de idei de design, cei doi realizatori de televiziune au trecut la treabă şi au început chiar ei un proiext de renovare.



Chip şi Joanna au locuit în mai multe case până când au decis să cumpere o proprietate de 1.700 de metri pătraţi din Crawford, Texas. Au avut ceva de muncă: ferma era atractivă pentru că avea 16 hectare de teren, dar casa în stil victorial necesita o renovare amplă.



"Am cumpărat ferma în 2012 şi ne-a luat un an şi jumătate să o renovăm încet-încet. Stejarii care înconjoară proprietatea ne-au atras să venim aici", a explicat Joanna pe blogul ei, At Home.



Casa avea doar două dormitoare şi un hol nefinisat, iar spaţiul era cam mic pentru familia de şase persoane, aşa că Chip şi Joanna i-au adăugat un dormitor mai mare şi au reconfigurat câţiva pereţi.

, a adăugat Joanna.Casa are un stil rustic cald, familiar. Aspectul exterior, complet înnoit, şi intrarea cu podea din lemn, cu scaune balansoare şi ghivece cu flori de o parte şi de alta a uşii, îţi dau de la bun început senzaţia unei case aranjate şi primitoare. Dacă aşa arată intrarea, îţi poţi imagina că înăuntru nu poate fi altfel decât minunat. Joana a postat pe Instagram mai multe fotografii cu locuinţa de la ţară renovată.