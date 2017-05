Cum arată primăvara în Paradis: Escapadă de vis pe câmpiile verzi ale Moraviei

Orice fotograf de peisaje îşi doreşte să lucreze într-un asemenea loc: primăvara, câmpiile din regiunea cehă Moravia te fac să te simţi ca în Paradis.

Anita Demianowicz. o tânără poloneză pasionată de fotografie, călătorii şi de jurnalism, a surprins în imagini frumuseţea bucolică a Moraviei. N-a fost un mare efort să ajungă acolo, dat fiind că această regiune din estul Cehiei, a cărei denumire provine de la râul Morava care o străbate, are o porţiune de graniţă cu Polonia.Anita s-a dus în sudul Mioraviei, acolo unde primăvara şi toamna oferă un extraordinar spectacol de culori, cu peisaje simple şi liniştitoare ce atrag în fiecare an zeci de fotografi din toată lumea. Imaginile ei pot fi admirate pe site-ul banita.travel.pl Simetria, balanţa şi potrivirile compoziţiei, culorile şi colinele pitoreşti acoperite de culturi creează senzaţia că aceste câmpii sunt acoperite cu catifea, explică autoarea imaginilor, iar ici-colo câte un copac singuratic sparge "valurile" verzi care se aliniază în faţa ochilor.Dimineaţa şi seara, lumina are nuanţe diferite şi creează peisaje tridimensionale, spre încântarea fotografilor., este îndemnul Anitei.