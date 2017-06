Cum ar arăta eroii din filme dacă filmele ar fi făcute în Rusia

De la „Matrix“ la „Deadpool“, toate producţiile celebre pe care le ştii ar arăta cu totul altfel dacă ar fi făcute în Rusia, acolo unde realitatea bate filmul şi e mai amuzantă decât orice comedie.

Ruşii au realitatea lor, plină de contraste exotice pentru lumea occidentală. Un proiect artistic, intitulat 2D Among Us, îşi propune să ne traducă o parte din această cultură, integrând cu ironie şi imaginaţie personaje celebre din filme în realitatea din Rusia. A rezultat o serie de imagini amuzante, care ne arată încă o dată că una e filmul şi cu totul alta... Rusia.





The Matrix