Cele mai frumoase cereri în căsătorie din 2016: Emoţie şi imaginaţie!

Peisaje spectaculoase şi puţin umor sunt ingredientele esenţiale ale celor mai frumoase imagini care surprind cereri în căsătorie. Iată ce a ales juriul!

Cele mai frumoase fotografii care surprind momentul special al unei cereri în căsătorie au intrat în concursul Best Of The Best Engagement Photo Contest for 2016.În fiecare an, compania Junebug Weddings selectează 50 de imagini care captează emoţia acestui moment special din viaţa unui cuplu. În 2016, competiţia ajunsă la a patra ediţie a primit mii de propuneri din toată lumea, relatează Daily Mail spune Carrie Crooks, general manager şi editor-şef al publicaţiei Junebug Weddings.Să câştigi un premiu Junebug este una dintre cele mai mari victorii din palmaresul unui fotograf de nunţi şi îi poate consolida enorm cariera., adaugă reprezentanta Junebug Weddings.