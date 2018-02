Cea mai „tânără“ mamă din lume: Are 50 de ani şi face yoga la -10 grade

Considerată cea mai „tânără“ mamă din lume pentru că arată incredibil la 50 de ani, chinezoaica Liu Yelin continuă să uimească pe reţelele de socializare.

E un lucru dovedit că mişcarea în aer liber, mai ales la temperaturi scăzute, împiedică procesul de îmbătrânire şi conferă un aspect fizic întinerit. Iar cel mai bun exemplu în acest sens îl constituie Liu Yelin, chinezoaica devenită foarte populară pe reţelele de socializare. La 50 de ani, este deseori confundată cu iubita fiului său, în vârstă de 23 de ani.



Fosta bibliotecară a devenit cunoscută după ce s-a remarcat prin forma ei fizică incredibilă, cu care eclipsează tinere care au doar jumătate din vârsta sa. Lucy spune că secretul tinereţii sale este mişcarea pe care a făcut-o în aer liber, în fiecare iarnă, indiferent de cât de frig era. Şi asta zi de zi, timp de 30 de ani!



Sportul întăreşte şi întinereşte organismul, iar mişcarea în aer liber are efect maxim atunci când temperaturile ajung sub zero grade, spune chinezoaica.



Cu pielea perfect întinsă, cu o siluetă-şnur şi fără nici măcar un rid pe chip, Liu este o fanatică a fitness-ului.

Ea a postat recent câteva imagini realizate în timp ce făcea yoga la -40 de grade Celsius, în Harbin, un oraş considerat "polul frigului" din China.Pe 24 ianuarie, "tânăra" a fost invitată într-o emisiune de televiziune să facă yoga în acest oraş îngheţat şi că provocarea nu i s-a părut extremă:, a declarat ea pentru Daily Mail Liu a spus că dacă îşi menţine capul şi picioarele încălzite, gerul nu-i atât de înfricoşător precum pare.