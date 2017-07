Cea mai organizată femeie: Cum arată sertarele din casa ei - FOTO

Femeia cu cea mai organizată casă din America dezvăluie trucurile care te ajută să-ţi ţii toate lucrurile în ordine.

Alejandra Costello se prezintă ca "organizatoare profesionistă". La asta se pricepe şi spune că este cea mai bună din America pe această nişă - să organizeze şi să aranjeze orice, în perfectă ordine.



Cum nu are nimic de ascuns, Alejandra a dezvăluit în emisiunea "Today Extra" că secretul unei case organizate stă în debarasarea de lucrurile vechi şi de cele inutile, de care n-ai nevoie. E doar primul pas, cu asta trebuie să începi pentru a crea spaţiu şi ordine în locuinţă sau la birou, spune ea.



"Fă o mică inspecţie prin casă şi, dacă stai la curte, dă o tură şi în jurul ei, şi caută lucruri pe care nu le mai foloseşti. Vezi dacă poţi să le refoloseşti. De exemplu, dacă ai o tigaie în bucătărie şi n-o mai foloseşti sau o utilizezi doar o dată pe an, pune în ea toate borcănelele cu mirodenii, ca să ajungi mai uşor la ele. , a explicat ea.



Renumită pentru organizarea exemplară, Alejandra Costello a făcut din locuinţa sa ceea ce se poate numi un "paradis" al celor obsedaţi de ordine. În casa ei, fiecare lucru folositor are un loc precis. Nimic din ceea ce nu i-ar folosi nu ocupă nici măcar un milimetru degeaba. Toate obiectele sunt sortate şi aranjate astfel încât să poată fi găsite uşor.