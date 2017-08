Cea mai frumoasă furtună din lume văzută vreodată. Imaginile sunt incredibile!

Un fotograf pasionat de fenomenele meteo extreme a surprins câteva cadre spectaculoase în timpul unei furtuni din statul american Dakota de Sud.

Cei mai mulţi oameni fug din calea furtunilor, dar Marko Korošec se duce direct spre ele. E vânător de furtuni şi adoră să le urmărească pentru a face fotografii.



Korošec este fascinat încă din copilărie de acest furtuni: "De când eram mic sunt pasionat de meteorologie şi de fotografie. În primii ani de şcoală, aveam deja câteva instrumente pentru observarea fenomenelor meteo. Pasiunea mea a crescut de atunci şi am descoperit cele mai interesante momente care au loc în timpul furtunilor de zăpadă devastatoare şi a furtunilor de primăvară etc", scrie Marko pe site-ul său.



Într-o vară, Korošec a urmărit o furtună de tip supercell în Dakota de Sud. Ceea ce americanii numesc supercell este o furtună caracterizată de prezenţa unui mezocilcon, adică a unui nor rotund care se învârte deasupra pământului, asemenea unei tornade.



Când condiţiile meteo permit, o furtună de tip supercell poate avea loc oriunde în lume, dar sunt mai frecvent întâlnite în partea centrală a Statelor Unite.

Considerate cele mai rare furtuni cu fulgere, acestea pot atinge un nivel sever, iar norii uriaşi pot acoperi o suprafaţă de până la 32 de kilometri pătraţi.Marko a avut şansa de a fotografia o superfurtună în Dakota, iar prietenul său, Jonathan Wennström, a montat imaginile într-un GIF animat care a devenit viral pe internet. Merită să urmăriţi clipul cu volumul mărit, pentru a auzi şi tunetele inconfundabile ale furtunii!