Ce iese dintr-o tură nocturnă cu bicicleta: Cele mai neobişnuite idei apar la 3 dimineaţa

Un artist grafic caută inspiraţie în plimbările pe care le face la 3.00 dimineaţa. Şi niciodată nu s-a întors la fel cum a plecat.

Christo Makatita a început cursurile de design în 2014. După absolvire, design-ul a început să-l plictiseasă şi şi-a dat seama că dacă un artist grafic lucrează de obicei în beneficiul altora, îi va fi greu să găsească satisfacţie în acest domeniu. Îşi dorea să lucreze pentru el, fără constrângeri, fără intervenţii din exterior, să-şi transpună propria viziune în lucrări pe care să le facă aşa cum vrea el, când vrea el.



Christo a renunţat la design şi s-a apucat să aprofundeze nişa artei digitale suprarealiste, explorând noi căi de exprimare şi dezvoltându-şi viziunea artistică. A început să lucreze pe cont propriu, aşa cum îşi dorea, urmându-şi pasiunea, imaginaţia şi pasiunea.

"De ce am ales arta suprarealistă? Ideea mi-a venit când am văzut un colaj pe pagina de Instagram a lui Fajar P. Domingo. Munca lui se potriveşte cu personalitatea mea. Graţie lui, am descoperit mulţi artişti suprarealişti pe Instagram. Suprarealiştii îţi arată cine eşti. , a explicat artistul indonezian.



Christo a continuat să exerseze luni în şir, schimbându-şi de patru ori modul în care lucra, până când şi-a găsit un stil propriu care să aibă succes la public. Unele lucrări nu-l reprezentau aşa cum trebuie, aşa că a înţeles că trebuie să-şi modifice rutina zilnică. Obişnuieşte să iasă cu bicicleta la 3.00 dimineaţa pentru a avea inspiraţie, iar escapadele nocturne chiar dau rezultate. Alteori, se inspiră din muzică şi din filme. "Cred că totul este o formă de artă în lume. Depinde doar de cum o priveşti", spune Chisto, care îşi publică lucrările pe pagina sa de Instagram.