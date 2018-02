Ce coincidenţe! 23 de imagini făcute la fix

Aceste secvenţe magice şi efemere surprinse întâmplător sau „la pândă“, în acea fracţiune de secundă care le face perfecte, compun o scrisoare de dragoste specială.

Jonathan Higbee, un american născut în 1981, în Kansas City, Missouri, a trăit în Detroit, Chicago, Seattle, dar cel mai mult s-a ataşat de Los Angeles, unde şi-a descoperit pasiunea pentru fotografie. Când s-a mutat în New York şi-a zis că cea mai bună cale pentru a cunoaşte oraşul ar fi să-l fotografieze aşa cum este, cu oamenii lui, cu străzile lui, cu momentele lui. Aici a devenit pasionat de fotografia de stradă şi de îmbinarea acesteia cu arta şi creativitatea.Pentru cei care n-au mai fost vreodată în New York, Jonathan are două cuvinte ce descriu perfect Marele Oraş: haos şi energie. Poate fi copleşitor când îl vizitezi prima oară şi mai ales când faci primul pas în Manhattan. Pentru el aşa a fost, cu panourile publicitare imense, cu arta stradală şi graffiti peste tot unde priveşti, un amestec de sunete şi mirosuri şi desigur, cu mulţi oameni, foarte mulţi - un fluviu imens care "curge" pe arterele metropolei 24 de ore, 7 zile din 7. O experienţă ameţitoare pentru cine ajunge în New York pentru prima oară., povesteşte el despre expediţiile lui fotografice pe străzile New York-ului.Higbee şi-a dorit să surprindă esenţa suprarealistă a oraşului într-un proiect fotografic reprezentativ pentru specificul acestui oraş şi a început să lucreze la "Coincidenţe" . Chiar şi acum, după mai mulţi ani, când s-a aclimatizat în New York, continuă să facă poze pentru acest proiect., a explicat el pentru Bored Panda O succesiune superbă de momente magice, efemere şi interesante, "Coincidenţe" este scrisoarea de dragoste pe care Jonathan Higbee o oferă New York-ului şi pe care ne invită să o parcurgem pentru a înţelege de ce este unic acest oraş.