Câţi ani are această femeie? Arată senzaţional!

O englezoaică arată atât de bine încât nimeni nu ghiceşte câţi ani are atunci când îi vede fotografiile. Vezi care este secretul ei!

În timp ce prietenele ei s-au aşezat la casa lor, sunt măritate şi au copii, Elizabeth Young a preferat să trăiască singură. Ea crede că aceasta este explicaţia pentru care arată ca la 20 spre 30 de ani, deşi are 50 de ani. De profesie croitoreasă, femeia care locuieşte în South Norwood, Londra, pune silueta sa zveltă şi şi chipul tânăr pe seama faptului că a ales să fie singură şi să nu aibă copii.



Minionă, cu forme care îi permit să poarte haine de măsuri mici, spune că traiul pe cont propriu îi oferă mai mult timp şi energie pentru a se menţine în formă şi pentru a-şi ţine sub control dieta, scrie cotidianul britanic Daily Mail.



Mai în glumă, mai în serios, ea pune lipsa ridurilor pe seama faptului că, neavând un partener cu care să se contrazică şi care să o enerveze, este mai puţin stresată şi se bucură de o viaţă relaxată. Cea mai lungă relaţie a sa a durat trei ani.

Dar asta nu înseamnă că Elizabeth nu se mai întâlneşte cu bărbaţi, aşa, pentru distracţie. Ea însă este convinsă că o relaţie de lungă durată i-ar ruina look-ul, scrie ziarul citat.



"Lumea mereu îmi spune că arăt extraordinar pentru vârsta mea şi ştiu asta, fiindcă sunt singură. Mi se tot zice că nu-s măritată şi n-am copii, dar sunt mai fericită singură, arăt şi mă simt excelent. , a declarat Elizabeth. "Văd femei de vârsta mea care se confruntă cu mult stres din cauza relaţiilor lor, cu despărţiri şi divorţuri, iar toate astea lasă urme pe felul în care arată o persoană. Vreau să le arăt oamenilor că a fi singur este sănătos pentru sănătatea lor", a explicat ea.



Deşi pare o ambiţie extremă, pentru Elizabeth acest mod de gândire este ceva normal. Când era adolescentă, ea a decis că nu se va căsători niciodată, pentru că simţea că astfel şi-ar compromite independenţa. "Deşi mă vedeam cu băieţi, o făceam doar pentru distracţie, n-a fost niciodată ceva serios, am fost mereu fericită singură. Prietenii şi prietenele mele care aveau relaţii au renunţat să mai iasă la un pahar, aşa că nu s-au mai străduit să arate bine. Am observat că mulţi s-au mai îngrăşat şi n-am vrut să păţesc şi eu asta. În schimb, am grijă la dietă şi fac exerciţii ca să mă menţin, ies în fiecare weekend la un pahar şi mă distrez", a povestit ea.



"Faptul că sunt singură a fost cea mai bună motivaţie pentru a mă menţine în formă - deşi n-am un iubit care să-mi spună ce bine arăt, străinii îmi fac complimente pe care le apreciez mai mult", a adăugat femeia.