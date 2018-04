Tu ce planuri ai de 1 mai? Vezi şi recomandările noastre

Se apropie vacanţa de 1 mai şi tu încă nu ţi-ai făcut niciun plan? Ei bine, fie că nu ai idee unde să pleci peste câteva zile, fie că nu poţi alege o singură variantă din multele planuri pe care ţi le-ai făcut, citeşte şi recomandările noastre de mai jos.

Redescoperă oraşul în care te afli!

Schimbă mediul urban cu mediul rural!

Ieşi la terasă, cu prietenii, fără telefon sau laptop!

Pleacă într-un city break într-o capitală europeană!

De 1 mai, toată lumea pleacă la munte şi la mare. De aici, toată aglomeraţia şi stresul care, până la urmă, ajung să îţi strice mini concediul. Aşadar, dacă nu te-ai organizat din timp, ia-ţi familia sau prietenii şi redescoperiţi oraşul în care locuiţi. Parcuri, grădini botanice, clădiri istorice a căror poveste ar trebui să o ştiţi, o pădure în apropiere unde puteţi face un grătar – orice aţi alege, tot vi se va părea relaxant şi mult mai economic atât ca bani, cât şi ca timp.În mica voastră escapadă, nu uitaţi să luaţi cu voi sticla filtrantă Fill&Go Active - un device modern şi potrivit tuturor celor care tind spre un stil de viaţă mai sănătos. Uşor de transportat, cu un design interesant şi, nu în ultimul, filtrând apă potabilă oriunde şi oricând, această sticlă te va scuti de multe bătăi de cap. Rezistentă şi uşoară în acelaşi timp, Fill&Go Active este prevăzută cu discuri filtrante BRITA care lasă apa fără gust şi miros de clor, elimină impurităţile, dar şi calcarul şi metalele grele în exces. Cu aşa caracteristici, nu te vei mai lipsi de ea, mai ales că este realizată dintr-un material de înaltă calitate, fără BPA şi este disponibilă în mai multe culori, potrivite fiecărui membru al familiei.Vizitează un colţ de Românie nou şi diferit de zona în care locuieşti!În cazul în care eşti mai aventurier, atunci cu siguranţă te gândeşti la o vacanţă ceva mai departe de casă. Pentru a bifa un concediu cu adevărat inedit şi reuşit, noi îţi recomandăm să evadezi într-o zonă nouă pentru tine.Nu, pentru asta nu trebuie să pleci din ţară, ci să identifici un oraş sau o regiune în care nu ai fost, despre care ştii că este ceva mai diferită faţă de oraşul tău. Bucovina, Maramureşul, Banatul sunt zone cu tradiţie, însă dacă locuieşti acolo, o idee la fel de bună ar fi să vizitezi Bucureştiul, mai ales că în acele zile nu va fi deloc aglomerat.Dacă ai norocul de a mai avea încă rude la ţară, dă oraşul pe sat şi vei vedea cât de multe lucruri interesante vor apărea la tot pasul. Ritmul lent de acolo, oamenii mai calzi, locurile în care ţi-ai petrecut copilăria – toate te vor încărca pozitiv.De altfel, să nu uităm că la ţară poţi bifa o mulţime de alte activităţi pe care le făceai şi la munte: explorarea împrejurimilor, grătar, picnic etc.Tocmai de aceea, ia cu tine cana Aluna Cool pentru filtrarea apei, de la BRITA. Astfel, vei putea filtra apa pe loc, fără a mai fi nevoit să transporţi după tine sticle întregi cu apă. În plus, poţi folosi cana şi la spălarea alimentelor sau chiar la prepararea mâncărurilor care, astfel, vor avea un gust mult mai bun. Aluna Cool are o capacitate de apă filtrată de 1.4 l, oferă un gust autentic al apei datorită cartuşului filtrant BRITA MAXTRA+ : această tehnologie reduce impurităţile precum și clorul, plumbul şi cuprul. Astfel, apa va avea o calitate superioară şi un gust mai plăcut.Probabil ultima variantă la care te-ai fi gândit, dar, vei vedea, nicidecum cea mai puţin inspirată. Cei mai mulţi dintre noi vin după zile stresante la serviciu, sarcini ce trebuie îndeplinite în avans şi alte probleme de acest fel. În acest context, organizarea altor evenimente, fie ele şi plecări în concediu, poate fi la fel de stresantă.Şi, atunci, de ce să nu îţi suni prietenii şi să petreceţi câteva ore plăcute la terasele ce sigur vor fi deschise atunci?La fel de bine, însă, îi poţi invita la tine pentru un party relaxat. Şi, dacă tot alegi să stai pe aproape, pregătește un meniu special de 1 mai. Pentru acesta, dar şi pentru hidratarea proprie, achiziţionează un MAXTRA+ , filtru care se poate ataşa recipientelor speciale de filtrare a apei, marca BRITA. E super practic, benefic pentru sănătate, dar şi economic. Cartuşul filtrant elimină impurităţile şi metalele grele, lăsând apa mai curată, dar cu un gust mult mai bun.Ai destule zile la dispoziţie astfel încât să îţi alegi o super ofertă cu un city break într-o capitală europeană, destul de aproape de noi. Praga, Roma, Paris, Atena – toate pot fi opţiuni demne de luat în seamă.În plus, gândeşte-te la câte aspecte pozitive apar: scapi de toată zarva de aici, te deconectezi de tot şi toate şi petreci câteva zile frumoase într-un loc nou, dintr-o altă ţară.