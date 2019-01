Să tot stai pe drumuri! Valiza care se transformă în garderobă te scapă de împachetat - FOTO

La prima vedere, e o geantă normală de voiaj. Dar când o deschizi, se transformă într-un minidulap cu toate lucrurile frumos împărțite - visul oricărui călător!

Să călătorești e frumos, dar când faci asta des, te lovești de corvoada împachetatului și despachetatului bagajului. Dar invenția companiei newyorkeze Solgaard Design te scapă de această grijă: valiza de călătorie Carry-on-Closet include rafturi textile care te ajută să-ți organizezi perfect bagajul, ca să nu mai ai bătăi de cap înainte de plecare și la sosire.Odată deschisă, rafturile din material textil se pot extinde, mărind suprafața de stocare. Geanta devine astfel o garderobă ambulantă și nu mai ești nevoit să te chinuiești cu împachetatul, notează Daily Mail Răftulețele au dimensiuni diverse, spațiile de depozitare mai mici de deasupra fiind ideale pentru articolele de igienă, cele mari fiind indicate pentru haine mai voluminoase, precum puloverele.În plus, valiza Carry-on-Closet dispune de un port USB pentru o baterie externă și are un sistem de închidere aprobat de TSA.Valiza standard are dimensiuni de 53,34 cm x 33,78 cm x 22,86 cm, iar înăuntru încap între cinci și șapte ținute, încadrându-se în dimensiunile impuse de majoritatea companiilor aeriene. Există și o versiune mai mare, de 57,15 cm x 37,08 cm x 24,38 cm, în care intră între șase și nouă ținute, dar Solgaard Design avertizează că aceasta ar putea fi considerată de unele companii aeriene prea mare pentru a fi luată la bord ca bagaj de mână.Cele două valize sunt disponibile pe platforma online Kickstarter , unde versiunea standard poate fi cumpărată cu 150 de dolari, iar cea mare costă 165 de dolari. Ambele modele vor fi livrate începând din luna mai.