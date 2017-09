Arestată pentru un bax de apă. Soțul femeii a trimis o scrisoare către conducerea magazinului

O femeie a fost arestată pentru că a luat un bax de apă dintr-un supermarket, iar soțul ei a trimis conducerii magazinului o scrisoare ironică și foarte amuzantă.

Iată ce le spune soțul femeii în scrisoarea trimisă:





„Mă consider un client fidel al magazinului Whole Foods. Sau mai bine zis, soția mea este cea care face cumpărăturile mereu acolo. Și merge foarte des la cumpărături la voi. De exemplu, în decurs de mai puțin de o lună a făcut cumpărăturile acolo de 27 de ori. Totalul sumei cheltuite în acest interval a fost de 2.165 de dolari (aproximativ 80 de dolari la fiecare vizită). Zilele trecute am avertizat-o că în ritmul acesta vom ajunge să cheltuim aproximativ 30.000 de dolari numai la Whole Foods. Nu-mi dai seama dacă această sumă vi se pare imensă, dar mie clar mi se pare. Adică vorbim despre 30.000 de dolari pe quinoa, curcan afumat, pere organice și alte produse de genul.





De asta sunt atât de șocat să aflu că la cea mai recentă vizită a ei la magazin, a fost arestată pe motiv că ”a furat” un bax de apă. Sincer să fiu trebuie să recunosc că eu sunt vinovat de acest lucru pentru că am pus foarte multă presiune pe ea să facă un stoc de apă de la Whole Foods. Am avut o perioadă mai stresantă și am în permanență senzația de sete. Noaptea trecută m-am trezit din somn însetat, am căutat sticlele cu apă și acestea nu erau nicăieri. Atunci mi-am ieșit din minți și i-am spus soției: ”Draga mea, trebuie să faci cumva să fii mai eficientă cu cumpărăturile. Avem nevoie de mai multe sticle cu apă de la Whole Foods. Nu mă interesează cum faci rost de ele, te descurci!”





În următoarea zi, soția mea s-a dus ca de obicei la magazin, a cumpărat allimente în valoare de 180 de dolari și un bax de apă, care a rămas acoperit de geanta ei de la sală. Bineînțeles că intenția ei era aceea de a plăti cei 180 de dolari, dar să sustragă baxul de apă care valora 5 dolari. E la mintea cocoșului că voia să fure apa și să mascheze acest lucru, achitând cumpărăturile de 180 de dolari. Vă dați seama, o adevărată comoară!





Și planul ei măreț era la un pas de reușită, iar după palmele transpirate, broboane de transpirație pe frunte era cât pe ce să se vadă trecută de casa de marcat.Însă, atunci a intervenit unul dintre agenții de pază care i-a dărâmat visul măreț! Plătise pentru tot, dar a omis Apa Sfințită de la Whole Foods pentru care agentul de pază a acostat-o în lift, de față cu alți 15 clienți și i-a spus: ”Domnișoară sunteți arestată pentru că ați furat un bax de apă”. Soția mea s-a panicat și a spus: ”Oh, Doamne am uitat complet de apă, era sub geanta mea pentru sală. Luați, vă rog, 5 dolari. Mi-e atât de rușine și îmi cer mii de scuze”.





Realizați și voi cât de stupid sună această scuză și că nu poți să crezi așa ceva! Mai ales atunci când vine din partea unui client pe care-l vezi aproape zilnic acolo, cheltuie o grămadă de bani, are o mulțime de lucruri pe cap. Este de-a dreptul evident ca soția mea și-a făcut un plan să fure din magazin un bax de apă de 5 dolari și a fost prinsă asupra faptului!





Singura mea alinare este aceea că angajații dumneavoastră și-au făcut treaba în mod exemplar. Au reținut-o mai bine de o jumătate de oră, timp în care au interogat-o cu privire la planul ei bine premeditat de a fura un bax cu apă din magazin și abia după aceea au eliberat-o. Cred că s-au lămurit și eu că a acționat independent și nu are legături cu organizațiile teroriste pentru a desfășura o asemenea acțiune de amploare. Și ca totul să se termine cu bine, i-au oferit gratis baxul cu apă.





Dar mai este încă un lucru, pe care îl consider premiul meu de consolare.





Înainte de a o lăsa să plece, amabilul angajat i-a spus că nu mai are voie să intre în acest magazin niciodată. Doamne, ce ușurare pe capul meu! :))) Acum pot să strâng cei 30.000 de dolari și să-i folosesc la un magazin competitor unde am constatat că prețurile sunt mult mai mici. Și au atât de multe promoții bune la baxurile de apă de nici nu vă vine să credeți! Cu respect, David”.