8 seriale pe care să nu le ratezi în 2018

Noul an vine cu noi provocări pentru iubitorii de seriale. Mai multe producții de anvergură s-au lansat pe micile ecrane anul acesta iar Eva.ro vă prezintă opt dintre cele mai interesante titluri

Cel mai ambițios succesor al Urzelii Tronurilor, această dramă fantasy de la Amazon şi Sky este plasată în anul 43 d.Chr., în teritoriul Angliei de astăzi, unde armata romană înaintează spre nord pentru a cuceri pe celții conduși de femei-războinic și de druizi puternici care susțin că pot controla forțele lumii subpământene.Kelly Reilly, David Morrissey, Zoe Wanamaker și Nikolaj Lie Kaas apar în film.J.K. Simmons, câștigător de Oscar, are în cele din urmă propriul serial pe micul ecran: un mystery de spionaj cu o latură supranaturală.Simmons joacă rolul lui Howard Silk, o rotiță în cadrul unei organizații de spionaj din Berlin, care descoperă că organizația din care face parte păstrează secretul despre cum se trece într-o dimensiune paralelă.Serialul îl are pe Kit Harrington în rolul lui Robert Catesby, conducătorul Complotului Prafului de Pușcă, o tentativă nefericită de a-l asasina pe regele James I prin punerea de explozive sub House of Lords.Gunpowder începe cu scene atât de dramatice încât ne putem gândi de ce povestea lui Guy Fawkes nu a fost ecranizată mai devreme. Printre scene de persecuție religioasă, de intrigă politică, printre halebarde și haine de epocă, noul serial a șocat mai ales prin scenele de tortură și de execuție.Alegerea lui Kit Harington a fost surprinzător de inspirată: prin ascendența mamei sale, se trage direct din personajul pe care îl joacă.Mosaic/Mozaic, un thriller în șase părți, are drept protagonistă o autoare de cărți ilustrate, pusă în fața uneiavalanșe de minciuni, corupție și chiar crimă. Filmul este o poveste despre pasiuneși intrigă, centrată pe dispariția bruscă a unei femei și pe efortul îndelungat al poliției și al locuitorilor orașului Summit, Utah, de a descoperi adevărul.Steven Soderbergh, câștigătorul premiilor Oscar și Emmy regizează și este producătorul executiv al miniseriei în care rolul principal este interpretat de Sharon Stone. Mozaic poate fi urmărit integral pe HBO GO.Serialul australian, inspirat din filmul din 1992 cu Russell Crowe, apare în contextul succesului Animal Kingdom de la TNT, alt serial inspirat dintr-un film celebru australian.Regizorul și scenaristul Geoffrey Wright a readus în atenție povestea neo-naziștilor din Melbourne, a antifasciștilor care îi combat și a tinerilor musulmani, prinși între cei doi.Primul serial Fox Networks Group comandat special pentru publicul internațional, acest thriller de spionaj de la Matthew Parkhill, creatorul serialului Rogue de pe reţeaua Audience, îl are pe Mark Strong, personajul Merlin în cele două filme Kingsman, în rolul unui fost agent secret trimis înapoi pe teren pentru a răzbuna moartea fiului său.Serialul History Knightfall/Templierii are zece episoade și prezintă politica medievală și schemele de război ale cavalerilor templieri, cel mai puternic, bogatși misterios ordin militar al Evului Mediu, care a primit sarcina de a proteja cele mai prețioase relicve ale Creștinătății.Acțiunea din Knightfall/Templierii începe după căderea orașului Acra, ultima fortăreață a templierilor de pe Tărâmul Sfânt, unde este pierdut Sfântul Graal.Peste ani, apare un indiciucare îi trimite pe templieri, conduși de cavalerul Landry (Tom Cullen – din serialele Downton Abbey, Gunpowder), într-o misiune pe viață și pe moarte. De la bătăliile din Țara Sfântă la confruntările cu regele Franței și cele mai întunecate evenimente care au dus la dispariția Ordinului Templierilor într-o zi de vineri 13, 1307, serialul analizează în profunzime lumea clandestină a acestei frății legendare, pentru a afla cine erau cavalerii, cum trăiau și pentru ce erau dispuși să moară.Alături de Cullen, joacă Pádraic Delaney (DinastiaTudorilor) în rolul lui Gawain, cel mai iscusit spadasin al Ordinului Templierilor, care a fost apoi rănit la Acra, Simon Merrells (Spartacus, Dominion) care îl interpretează pe Tancrede, un cavaler curajos și ferm care își venerează jurămintele de templier.Chris Noth, din Sex and the City, se întoarce pe micul ecran în această dramă procedurală unde joacă rolul unui agent FBI care face echipă cu supraviețuitorul unei răpiri de copii (Leven Rambin) pentru a rezolva alte cazuri de răpiri și de persoane dispărute.Este primul serial din cadrul alianței între NBCUniversal European drama cu RTL și cu TF1.