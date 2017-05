5 trucuri simple care te ajută să faci poze mai bune - VIDEO

Un clip video realizat de un fotograf profesionist te învaţă într-un minut şi jumătate cum să faci imagini mai bune cu ajutorul unor trucuri foarte simple.

Oricât de avansat ai fi în domeniul fotografiei, o imagine perfectă consumă foarte mult efort şi timp. Fotograful sud-african Sheldon Evans are câteva trucuri simple şi foarte eficiente care te ajută să reduci la jumătate timpul pe care ţi-l lua o imagine. În plus, calitatea fotografiei este mai bună.



Într-un clip de un minut şi 28 de secunde, Evans prezintă cinci moduri în care poţi folosi diverse lucruri de prin casă, precum un băţ de chibrit sau un CD, pentru a realiza o fotografie sau o înregistrare video de calitate.



Aceste trucuri te scapă de cheltuieli şi te ajută să scapi de un bagaj considerabil când călătoreşti şi faci fotografii. În plus, sunt atât de simple încât până şi un câine le-ar înţelege din prima, arată Bored Panda.



Cunoscut pentru fotografiile de nuntă pe care le realizează în Johannesburg, Sheldon Evans şi-a câştigat notorietatea internaţională prin canalul de YouTube cu care a atras 3.000 de abonaţi.