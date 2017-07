3 femei din Taiwan care ne uimesc cu frumuseţea lor. Nu ghiceşti ce vârstă au!!

Trei femei din aceeaşi familie taiwaneză au devenit celebre pe internet pentru că arată incredibil şi nu-şi arată deloc vârsta.

Mai întâi, designerul de interior şi bloggeriţa de fashion Lure Hsu a uimit milioane de oameni cu look-ul său tineresc, deşi are 41 de ani. N-a durat mult şi lumea a aflat că nu e singura din familie care arată senzaţional. Lure are două surori, Sharon (36 de ani), cunoscută pe reţelele de socializare, şi Fayfay (40), singura dintre surori care are copii.



Toate aceste femei par nişte studente. Ca să nu mai vorbim de mama lor, care poate fi lesne luată drept sora lor, deşi are 63 de ani. Aceste patru femei arată atât de tinere, încât presa taiwaneză le-a numit "familia cu anii îngheţaţi".



Secretul lor? Ei bine, se pare că în primul rând este apa. Într-un interviu pentru publicaţia Friday magazine, citat de Daily Mail, Lure a dezvăluit că ele beau multă apă şi mănâncă multe legume. Ea a menţionat că au grijă să-şi hidrateze pielea. "Dacă pielea are destulă apă, nu trebuie să-ţi faci griji despre îmbătrânire şi riduri", a spus Lure.



Sora ei, Fayfay, a declarat că bea un pahar mare de apă călduţă în fiecare dimineaţă, imediat după ce se trezeşte: "Fac asta de mai bine de zece ani.

Pe lângă hidratare şi nutriţie, genetica pare, totuşi, să joce rolul determinant în cazul lor.

Lure Hsu, 41 de ani