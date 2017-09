Top 6 alimente alcaline pe care să le consumi mai des

Atunci când aciditatea în corp este una crescută pot să apară reacţii inflamatorii care predispun corpul la boli grave, precum cancerul. De regulă, consumul ridicat de produse lactate şi carne creşte aciditatea sângelui, iar acest lucru poate să pună în pericol buna funcţionare a rinichilor şi a ficatului."O hiperaciditate cronică va coroda ţesutul şi dacă este scăpată de sub control va întrerupe toate activităţile şi funcţiile, de la bătăile inimii până la combustia neurală a creierului. Ea se află la rădăcina tuturor bolilor şi a tulburărilor.(...) Hiperaciditatea este şi cea care ne menţine graşi", explică medicul Robert O'Young în cartea sa "Dieta Young. Miracolul pH pentru o sănătate perfectă".Specialistul mai explică faptul că relaţia dintre acid şi bază este cuantificată astfel: pH 7 înseamnă mediu neutru, pH sub 7 este mediu acid şi pH peste 7 este mediu bazic sau alcalin.Unul dintre cele mai alcaline alimente este considerat a fi avocado, care are un pH 8 şi ajută la alcalinizarea sângelui. Contracarează aciditatea introducând şi aceste alimente în dietă care au un efect alcalin!