Sunt usturoiul și ceapa alegeri alimentare sănătoase?

Oamenii încearcă să mănânce fructe și legume pentru a beneficia de o gamă largă de vitamine și minerale. Însă se crede că alimentele precum usturoiul și ceapa nu oferă multe substanțe nutritive. Deși s-ar putea să nu arate ca o forță nutrițională, experții spun că usturoiul și ceapa sunt.





Ceapa de toate culorile reprezintă o sursă bună de vitamina C, vitamina B6, potasiu și acid folic, în timp ce usturoiul are un conținut bogat de vitamina C, vitamina B6, tiamină, potasiu, calciu, fosfor, cupru și mangan. În plus, ceapa și usturoiul reprezintă o modalitate perfectă de a da aromă preparatelor fără a apela la ingrediente precum untul și sarea.





Includerea usturoiului și a cepei în dieta ta zilnică reprezintă o idee bună pentru proprietățile lor benefice pentru sănătate. De asemenea, vei face preparate mai gustoase, care te vor face să te entuziasmezi mai mult când vine vorba de consumul de alimente nutritive. Usturoiul și ceapa, care fac parte din familia allium, împreună cu prazul și arpagicul, au atât de multe proprietăți benefice pentru sănătate, încât sunt adesea considerate a fi alimente medicinale, în special când vine vorba de Ayurveda.





Legumele din familia allium au un conținut bogat de compuși organo-sulfurici, care pot fi benefici pentru scăderea colesterolului și a tensiunii arteriale, precum și pentru prevenirea afecțiunilor cronice, inclusiv cancerul și bolile cardiovasculare. Dar nu este clar cât de bine utilizează organismul acești compuși după consum, mai ales dacă alimentele sunt gătite înainte de a le mânca. Unele cercetări sugerează că usturoiul crud poate oferi cele mai multe beneficii pentru sănătate, așa că unii oameni de știință recomandă să lași usturoiul crud zdrobit sau tăiat timp de cel puțin 10 minute înainte de gătire, pentru a le permite reacțiilor de catalizare a enzimelor să apară înainte de preparare.





Cercetările sugerează că fitochimicalele, inclusiv cele din legumele allium, pot îmbunătăți imunitatea și pot reduce riscul de apariție a cancerului prin prevenirea inflamației, daunelor celulare și daunelor asupra ADN-ului. Studiile au sugerat, de asemenea, că usturoiul și ceapa au proprietăți antibacteriene și antivirale. De asemenea, legumele din această familie conțin fitochimicale sau compuși din plante care pot influența procesele corporale.





Ceea ce este clar este că usturoiul și ceapa sunt în general bune pentru sănătatea intestinului. Acest lucru este datorat faptului că acestea conțin prebiotice, adică acei compuși care alimentează microorganismele din alimentele fermentate (probiotice) și ajută la menținerea unui biom intestinal sănătos. O cercetare din 2018 a constatat că fibrele prebiotice, precum cele din usturoi și ceapă, pot fi chiar mai bune pentru intestin decât fibrele din unele fructe, legume și cereale integrale.





Însă ceapa și usturoiul conțin o cantitate mare de carbohidrați cu legătură scurtă, care nu sunt absorbiți bine de toate persoanele. Aceștia pot provoca tulburări gastrointestinale în cazul persoanelor cu tractul gastrointestinal sensibil sau care suferă de afecțiuni cum ar fi sindromul intestinului iritabil și refluxul de acid, având ca rezultat simptome ca gazele, balonarea, diareea și constiația.





Dacă observi un disconfort gastrointestinal după ce ai consumat ceapă sau usturoi, ar putea fi util să consulți un dietetician, pentru a vedea dacă problema vine din ceea ce conține ceapa sau usturoul. În cazul persoanelor care nu tolerează bine alimentele din această familie, se poate recomanda un ulei de măsline infuzat cu usturoi.





În caz contrar, nu există niciun motiv pentru a limita consumul de ustoroi sau ceapă din punct de vedere nutrițional. Dacă nu te grăbești la vreo întâlnire romantică sau de business, nu ar trebui să mănânci mai puțin ustoroi sau ceapă.